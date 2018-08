Kirchdorf

Unbekannte Täter haben aus einem abgestellten Bagger etwa 200 Liter Dieselkraftstoff gestohlen. Nach Polizeiangaben ereignete sich die Tat am Bahnübergang an der Landstraße in der Zeit zwischen vergangenen Donnerstag gegen 15 Uhr und Freitag um 7 Uhr. Der Schaden belaufe sich auf etwa 260 Euro. Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 51 05) 52 31 15 beim Polizeikommissariat Barsinghausen zu melden. bj

Von Björn Franz