Nachrichten Holtensen/Wunstorf - Barbara Winkelmann stellt ihre Bilder aus Barbara Winkelmann aus Holtensen stellt ihre Bilder im Bürgerpark Wunstorf aus. Die Werke sind noch bis Ende August zu sehen.

Seit Anfang Juli stellt Barbara Winkelmann aus Holtensen rund 35 Arbeiten verschiedener Themen und Stilrichtungen in Acryl im Haus am Bürgerpark, Speckenstraße 24 in Wunstorf, aus. Quelle: privat