Gehrden

Das große Schwitzen geht weiter. Und das Calenberger Land ist dabei ganz vorne mit dabei. Am Mittag vermeldeten die Nachrichtenagenturen, dass Barsinghausen mit 36,9 Grad der zweitheißeste Ort in Deutschland hinter dem hessischen Bad Nauheim (37,1 Grad) sei. Am Nachmittag zog dann Gehrden nach: Das Thermometer vor der Sparkassenfiliale in der Nordstraße zeigte gegen 16 Uhr sogar 38 Grad an. Allerdings steht das Thermometer dort auch in der prallen Sonne, sodass man zumindest Zweifel daran haben kann, ob die Experten des Deutschen Wetterdienstes diese Messung für ihre Rekordliste zulassen.

Von Björn Franz