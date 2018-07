Großgoltern

Steinstoßen, Hammerwurf und Baumsteinüberschlag: Am vergangenen Sonntag haben die Highlander vom Deister in Großgoltern die Deutsche Meisterschaft der Highland Games in der Leichtgewichtsklasse ausgerichtet. Den rund 300 Zuschauern wurde schnell klar, dass die Highland Games eine sehr urtümliche Sportart sind. Denn hier gibt es keine planierten Flächen, begradigte, im Boden verankerte Abwurfringe oder industriell produzierte Sportgeräte. Geworfen wird unter anderem mit Steinen und Eisenkugeln.

Im neunköpfigen Teilnehmerfeld der Herren lieferten sich die Lokalmatadoren Daniel Stolper und Torsten Hülsemann mit dem Stuttgarter Bruno Ohngemach einen spannenden Dreikampf um den Meistertitel. Ohngemach konnte sich durchsetzen, Stolper sicherte sich den Titel des Vizemeisters. Das dritte Vereinsmitglied aus den Reihen der Highlander vom Deister, Markus Weißbrich, schaffte es auf Platz sechs und stellte sogar eine neue persönliche Bestleistung im Leichten Gewichtsweitwurf auf.

Einst trafen sich bei den Highland Games die stärksten Männer Schottlands, um ihre Kraft in verschiedenen Disziplinen zu messen. Die Sieger durften dann als Bodyguard in die Wache der keltischen Könige. Aber auch bei Konflikten zwischen Clans hat man, bevor man zur Waffe griff, über Wettkämpfe Streitigkeiten ausgetragen. In Großgoltern traten aber auch die stärksten Frauen gegeneinander an. Der Titel der ersten Deutschen Lightweight-Meisterin wurde nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen gleich doppelt vergeben - an Julia Schoenmakers und Ines Oude Hengel, die beide für den 1. Nettetaler Highlanderverein starten. Laura Lesniewski von den Highlandern vom Deister schaffte es nicht aufs Siegertreppchen. Sie musste sich trotz starker Leistungen beim Gewichtsweitwurf letztendlich Simone Bischoff aus Frankfurt geschlagen geben und holte sich den vierten Platz.

Ungeachtet des heißen Wetters waren zahlreiche Zuschauer gekommen, und die eine oder der andere hat Lust bekommen, sich auch an Steinen und Gewichten auszuprobieren. Das können alle Interessierten auch tun – nach Voranmeldung bieten die Highlander vom Deister Schnupperkurse an.

Von Lisa Malecha