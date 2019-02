Groß Munzel

Dieses Fazit fällt ehrlich und authentisch aus: „Wir sind als Ortsfeuerwehr super aufgestellt. Es klappt alles reibungslos“, sagte Dennis Schönfelder, Ortsbrandmeister von Groß Munzel, nach der Jahresversammlung im Feuerwehrhaus.

Wie gut bei der Stützpunktfeuerwehr die Rädchen ineinander greifen, zeigte sich im vergangenen Jahr wieder. Der Ortsbrandmeister musste sich aus dienstlichen Gründen für zwei Monate in Norwegen aufhalten – und konnte sich in dieser Zeit sicher sein, dass in der Feuerwehr-Heimat sein Kommando um Stellvertreter Carsten Gromball alles im Griff hat.

Die Mitgliederzahl in Groß Munzel wächst: Aktuell hat die Ortsfeuerwehr Groß Munzel inklusive der Förderer 291 (Vorjahr: 281) Mitglieder, darunter 45 Aktive sowie elf Mitglieder in der Jugend- und 14 in der Kinderfeuerwehr. „Und mit acht weiblichen Mitgliedern sind die Mädchen sogar in der Überzahl“, berichtete Kinderfeuerwehr-Wartin Susanne Pagel.

Im Vorjahr wurde die Ortsfeuerwehr Groß Munzel 38-mal alarmiert, sieben-mal häufiger als im Vorjahr. Den größten Aufwand stellte der sogenannte ABC-Einsatz am 30. Mai dar, als in der Ortschaft bei einem Industrieunfall Ammoniak ausgetreten war. „Die Vielfalt hat einen bekannten Feuerwehr-Spruch bestätigt: Kein Einsatz ist wie jeder andere“, sagte Gruppenführer Uwe Pudewills.

Zur absoluten Zufriedenheit fehlt in Groß Munzel jetzt noch ein neues Feuerwehrgerätehaus. In Goltern ist nach bisherigen Plänen der Stadt 2020 Baubeginn. „Unser Haus ist 35 Jahre alt. Wir hoffen auf einen Baubeginn in vier bis fünf Jahren“, sagte Dennis Schönfelder. Der Ortsbrandmeister ist damit jünger als das Feuerwehrhaus. Schönfelder ist 29 Jahre alt und damit der jüngste aller Ortsbrandmeister im Barsinghäuser Stadtgebiet.

Mehrere Mitglieder wurden während der Versammlung geehrt und befördert: Heinrich Engelke (40 Jahre aktive Mitgliedschaft) und Walter Tribull (40 Jahre fördernde Mitgliedschaft) erhielten genauso einen Sonderapplaus wie Christian Narten (Berufung zum Gruppenführer der zweiten Gruppe) und Timo Günther, der zum Feuerwehrmann ernannt und zum Betreuer der Jugendfeuerwehr berufen wurde.

Von Stephan Hartung