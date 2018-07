Nachrichten Egestorf - Stadtverwaltung gibt Feldwege frei Für Egestorfer Anlieger gibt es doch eine Lösung ohne gewaltige Umwege während der anstehenden Gleisbauarbeiten der Bahn: Die Stadt richtet Umleitungsstrecken über ansonsten gesperrte Feldwege ein.

Der Bahnübergang am Rottkampweg in der Feldmark wird in den nächsten Wochen für den innerörtlichen Umleitungsverkehr freigegeben. Zeitweise müssen aber die Bahnübergänge an der Nienstedter Straße und am Rottkampweg zeitgleich gesperrt werden. Dann wird der Verkehr über Feldwege umgeleitet. Quelle: Andreas Kannegießer