Barsinghausen

Die Bundespolizei ist am Dienstag mit einer Großrazzia gegen zwei Schleuserbanden vorgegangen. Der Schwerpunkt der Aktion mit 300 Beamten lag zwar in Nordrhein-Westfalen, doch auch in Barsinghausen schlugen die Ermittler zu. Dort durchsuchten die Ermittler am Morgen ein Objekt, „es wurde aber niemand festgenommen“, sagt ein Sprecher der Bundespolizei. Nähere Angaben macht er nicht, nun müssen alle sichergestellten Gegenstände ausgewertet werden.

Die Großrazzia der Bundespolizei traf insgesamt mehr als 30 Wohn- und Geschäftsräume, gegen 33 Verdächtige verschiedenster Nationalitäten wird ermittelt – darunter aus Polen, Iran, Italien und der Elfenbeinküste. In Köln nahmen die Ermittler zwei mutmaßliche Köpfe der Schleuserbande fest. Es handelt sich dabei um Iraker im Alter von 40 und 49 Jahren, die per Haftbefehl gesucht wurden. Ihnen wirft die Staatsanwaltschaft unter anderem Schleusung, Steuerhinterziehung und Urkundenfälschung vor.

Handys, Ausweise und Bargeld sichergestellt

Die 31 weiteren Verdächtigen sollen zumeist Fahrer im Auftrag der Schleuserbande gewesen sein. Sie sollen in Konvois mit Mietwagen Menschen aus dem Iran und Irak nach Deutschland gefahren haben. Bei den Durchsuchungen stellten die Fahnder Auto-Mietverträge, 50 Mobiltelefone, einen Laptop, Ausweisdokumente sowie 13 000 Euro Bargeld sicher.

Von pah