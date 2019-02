Barsinghausen/Gehrden/Ronnenberg/Wennigsen

Handgemachter Rock, Gruppenkaraoke, klassische Klänge und ein freches Lästermaul: Am Wochenende ist im Calenberger Land wieder ein abwechslungsreiches Kulturprogramm geboten. Wir haben ein paar Tipps zusammengestellt.

Gruppenkaraoke in der Lütt Jever Scheune

Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr musste es einfach eine Fortsetzung geben: „ Ronnenberg singt die 2te“ heißt es am heutigen Freitag in der Lütt Jever Scheune, Hinter dem Dorfe 12, wenn Peter Dams alias Brian O’Gott dort zu Gast ist. Das Besondere: Bei Karaoke mit Brian O’Gott kann sich niemand blamieren, denn es steht nicht nur eine Person auf der Bühne, sondern das Publikum singt komplett mit. Los geht es um 20 Uhr. Karten kosten 10 Euro.

An Rinn kommt in die Alte Kapelle

Nach zweijähriger Pause kann sich die Irish-Folk-Gemeinde im Calenberger Land wieder auf ein Konzert mit An Rinn in der Alten Kapelle in Weetzen freuen. Die sechs Musiker kommen am Freitag, 15. Februar, in die Alte Kapelle. Vor einem Jahr feierte die die Band ihr 25-jähriges Bestehen. In ihrer irisch-schottischen Musik finden sich viele Einflüsse aus dem Blue­grass, der Bretagne und aus Skandinavien. Das Konzert beginnt in der Alten Kapelle, Eulenflucht, in Weetzen um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Eintrittskarten kosten 14 Euro.

An Rinn Quelle: privat

Tiefblau spielt im ASB-Bahnhof

Die Band Tiefblau spielt Pop und Soul auf Deutsch. Das Ensemble tritt am Sonnabend, 16. Februar, ab 20.15 Uhr im Barsinghäuser ASB-Bahnhof auf. Einlass ist ab 19.15 Uhr, im Vorprogramm spielt die Schülerband Negatief vom Hannah-Arendt-Gymnasium. Die Karten für das Konzert gibt es an der Abendkasse für 15 Euro.

Die Band Tiefblau präsentiert deutschen Pop und Soul im ASB-Bahnhof. Quelle: Ralf Böttcher

Für die Musiker aus Hannover ist es der zweite Auftritt im Bahnhof in der Berliner Straße 8. Bereits im November 2017 war die Band mit ihrem Album „Öfter mal schweigen“ dort zu Gast. Damals waren sich die Besucher und Veranstalter einig, dass die außergewöhnliche Band noch einmal in Barsinghausen auftreten müsse. Und nun können sich die Künstler, die häufig in Norddeutschland unterwegs sind, auf ein weiteres Konzert auf der Bühne mit Gleisanschluss freuen.

Die Band Artossa dürfte das Publikum in der Tenne zum Tanzen bringen. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Artossa und BlueMood rocken in der Tenne

Bereits seit zehn Jahren richten Rolland Weller und Heino de Witt die Konzertreihe „Open Stage“ im Gasthaus Tenne in Degersen aus. Dieses Jubiläum wird am Sonnabend, 16. Februar, mit einem Doppelkonzert gefeiert. Die Bands Artossa und BlueMood stehen auf der Bühne. Beginn ist um 21 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, die Musiker freuen sich über Spenden.

Musikalisches Divertimento

Unter dem Titel „Musikalisches Divertimento“ werden am Sonnabend, 16. Februar, Musikschülerinnen und -schüler sowie Ensembles und Freunde von Andrea Pinsker sich mit einem abwechslungsreichen Programm interessierten Zuhörern präsentieren. Beginn ist um 17 Uhr im Bürgersaal des Gehrdener Rathauses. Der Eintritt ist frei.

Die Sphären der Barockbläser

In der Reihe Bella Barock ist am Sonnabend, 16. Februar, in der Levester St.-Agatha-Kirche die Initiatorin der Konzertreihe, Eva Endel, zu hören. Die Barockoboistin tritt mit drei Künstlern aus Hannover und der Umgebung auf. Georg Fritz (Blockflöte), Dorothee Palm (Cello) und Renate Meyhöfer-Bratschke (Cello) spielen mit Endel unter anderem Werke von Georg Philipp Telemann. Das Programm heißt „Himmel und Hölle – die Sphären der Barockbläser“. Beginn ist um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Homestreet-Band im Café Teufel

Die fünf Musiker der Homestreet-Band aus Lemmie sehen sich als Ableger der legendären kubanischen Musikvereinigung „Buena Vista Social Club“ für das Calenberger Land.

Fünf Vollblutmusiker: Die Homestreet-Band spielt am 16. Februar, im Café Teufel. Quelle: Georg Weber

Die Vollblutmusiker kommen auf 250 Jahre Bühnenerfahrung. Sie präsentieren Rock- und Soulklassiker, Rockhymnen und weltbekannte Songs locker und gepflegt vom Barhocker. Sie spielen am Sonnabend, 16. Februar, um 19 Uhr im Café Teufel in Gehrden auf.

Komiker tritt in der Mark auf

Der Komiker Archie Clapp kommt am Sonntag, 17. Februar, zur Reihe "Kultur in der Kapelle". Die Veranstaltung beginnt um 17 im Corvinus-Zentrum, Einlass ist ab 16.15 Uhr. Archie Clapp ist der bekannteste Underdog der deutschen Comedy-Szene und zur Zeit noch heimlich berühmt. Das wird sich aber bald ändern, ist sich Clapp sicher. Der Grund: Sein freches Lästermaul erobert die Kleinkunstszene im Sturm. Von den Wühlmäusen in Berlin bis zum Renitenztheater in Stuttgart öffnet sich ein renommierter Kabarett-Tempel nach dem anderen für ihn. Und auch als Moderator hat er sich bereits einen Namen gemacht, so zum Beispiel bei NightWash on Tour und der Schmidt Mitternachtsshow auf der Reeperbahn in Hamburg.

Von Gerko Naumann