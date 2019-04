Barsinghausen

Wenn der Kleiderschrank Zuhause aus allen Nähten platzt, dann kann das DRK Abhilfe schaffen: Es werden Altkleider wieder im gesamten Stadtgebiet gesammelt. Jeder hat die Möglichkeit, einfach und bequem Kleidung zu spenden, die nicht mehr gefällt oder nicht mehr passt. Dazu müssen die in Plastiktüten verpackten Kleidungsstücke nur gut sichtbar an den Sammelstellen abgestellt werden.

Gesammelt werden tragbare Textilien, Wäsche, Strickwaren Hüte, Heimtextilien aller Art, Federbetten und paarweise gebündelte Schuhe. Die Spenden werden vom DRK oder der Feuerwehr eingesammelt. Die Erlöse aus der Kleidersammlung kommen dem DRK-Katastrophenschutz in der Region Hannover zugute.

Es besteht auch die Möglichkeit, die Altkleider und Schuhe in die DRK-Sammelcontainer am DRK-Haus, Knappschaftstraße 5, am DRK-Shop, Deisterplatz 2, sowie am DRK-Shop, Osterstraße 14, einzuwerfen.

Das sind die Sammelstellen

Sammelstelle in Egestorf

Egestorfer können ihre Spenden am Donnerstag und Freitag, 11 und 12. April, jeweils von 16 bis 18 Uhr am Feuerwehrgerätehaus Egestorf an der Nienstedter Straße abgeben.

Sammelstellen in Bantorf

In Bantorf können Kleider bei Maria Elsner, An der Königseiche 14, und auf dem Schulhof der ehemaligen Grundschule Bantorf, Luttringhäuser Straße 13, abgeben werden. Annahme in Bantorf ist jeweils am Freitag, 12. April, von 15 bis 18 Uhr

Sammelstelle in Winninghausen

Alle Spenden aus Hohenbostel und Winninghausen können am Freitag, 12. April, von 15 bis 18 Uhr auf dem Hof Henjes, Heerstraße 41, abgegeben werden.

Sammelstelle in Wichtringhausen

In Wichtringhausen nimmt Anneliese Bruns, Wassermühlenstraße 6, am Freitag, 12. April, von 15 bis 18 Uhr Spenden entgegen.

Sammelstellen in Barsinghausen

In Barsinghausen wird an der Bushaltestelle Volkshochschule (Adolf-Grimme-Schule), Langenäcker 38, an der Bushaltestelle der Goetheschule-KGS, Goethestraße 29, am Parkplatz der Wilhelm-Stedler-Schule, Kirchstraße 1, bei Kim’s Spielzeugwelt, Kaltenbornstraße 26, sowie im DRK-Haus, Knappschaftstraße 5, gesammelt. Spenden sollen am Sonnabend, 13. April, bis 11 Uhr an die Sammelstellen gebracht werden. Wer das nicht schafft, kann die Kleider-Spenden auch bis 13 Uhr direkt am DRK-Haus, Knappschaftstraße 5 (hinter der Polizei und der alten Feuerwache), abgeben.

Sammelstelle in Barrigsen

In Barrigsen können Kleidungsstücke am Sonnabend, 13. April, bis 11 Uhr am Feuerwehrhaus, Ostermunzeler Straße, abgegeben werden.

Sammelstelle in Groß-Munzel

Wer in Groß-Munzel spenden möchte, der hat ebenfalls am Sonnabend, 13. April, Gelegenheit dazu – und zwar bis 11 Uhr am Feuerwehrhaus an der Straße Osterende.

Sammelstelle in Holtensen

In Holtensen nimmt der Hof Peters, Von Holthusenstraße 8, die Spenden am Sonnabend, 13. April, bis 11 Uhr entgegen.

Sammelstelle in Kirchdorf

Wer in Kirchdorf seine gut erhaltenen Anziehsachen spenden möchte, der hat es besonders einfach: Die Säcke müssen am Sonnabend, 13. April, bis 8.30 Uhr einfach an die Straße gestellt werden.

Sammelstelle in Langreder

Auch in Langreder wird auf die Straßensammlung gesetzt. Spenden können ebenfalls am Sonnabend, 13. April, bis 8.30 Uhr an die Straße gestellt werden.

Sammelstelle in Ostermunzel

In Ostermunzel können die Spenden am Sonnabend, 13. April, bis 11 Uhr am Feuerwehrhaus, Dedenser Straße, abgegeben werden.

Von Lisa Malecha