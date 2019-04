Calenberger Land

Am Wochenende wird im Calenberger Land kulturell und auch sonst wieder einiges geboten. Wir haben einige Termine für Sie zusammengestellt...

Radiohits treffen auf Rock- und Pop-Klassiker

Was passiert, wenn Radio-Hits des Funk & Soul auf Pop-Rock Klassiker treffen? Davon könne man sich bei einer Show der Band „Get.on.up“ überzeugen, versprechen die Musiker aus Hannover. Am Sonnabend, 27. April, treten sie im Gasthaus zur Tenne in Degersen auf. Beginn ist um 21 Uhr.

Die Musiker aus Hannover treten in der Degerser Kult-Kneipe in der Konzertreihe Open Stage auf. „Fünf erfahrene Musiker präsentieren die interessantesten Songs der Rock- und Pop-Ära mit einer schweißtreibenden Bühnen-Performance und reißen dabei das Publikum so richtig mit“, versprechen die Veranstalter.

Fahrrad-Check am Empelder Fachmarktzentrum

Die Bürgerinitiative Umweltschutz e. V. ( BIU) führt in Kooperation mit der Stadt Ronnenberg die Aktion „Fahrrad-Check“ durch. Die Ronnenberger Bürger haben dabei am Freitag, 26. April, in der Zeit von 13 bis 17 Uhr die Möglichkeit, ihre Fahrräder auf Verkehrssicherheit und Funktionalität überprüfen zu lassen; außerdem werden einfache Pflegearbeiten, wie etwa Fahrradkette fetten, Überprüfung des Lichts und der Bremsen durchgeführt. Schauplatz der Aktion ist das Fachmarktzentrum Empelde, Chemnitzer Strasse 2 (hinter dem Bürgerbüro).

Motorradgottesdienst auf dem Gehrdener Marktplatz

Auf dem Marktplatz in Gehrden wird am Sonntag wieder ein Motorradgottesdienst gefeiert. Quelle: Archiv

Ein Motorradgottesdienst wird am Sonntag, 28. April, auf dem Marktplatz in Gehrden gefeiert. Das Thema lautet „Am Limit“, Veranstalter ist die Kirchengemeinde Lenthe/Northen. Los geht es am Sonntag um 13 Uhr. Dann treffen sich die Biker gegenüber der Einfahrt zum VW-Werk an der Mecklenheidestraße in Hannover, von dort fahren sie nach Gehrden, wo sie gegen 14 Uhr eintreffen wollen. Der Gottesdienst beginnt um 15 Uhr. Die Predigt auf dem Marktplatz hält Pastor i.R. Friedrich Strauß. Für Getränke und Speisen sorgt die Freiwillige Feuerwehr Gehrden. Livemusik spielt die Countryband Derringer.

Tennis und Boule beim SV Gehrden

Der SV Gehrden eröffnet am Sonntag, 28. April, mit seinem Tag der offenen Tür die Freiluftsaison. Ab 11 Uhr wird Schnuppertennis für Erwachsene und Kinder angeboten, für die Kleinen steht zudem ein Parcours zum Austoben zur Verfügung. Neumitglieder der Burgbergstädter erhalten zwei kostenlose Trainingsstunden. Auch die vor zwei Jahren gegründete Boulesparte des SV Gehrden präsentiert sich auf der Tennisanlage. Es gibt Speisen und Getränke.

Von Andreas Kannegießer