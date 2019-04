Langreder/Wennigsen

Der ADFC Wennigsen/ Barsinghausen bietet wieder seinen Frühjahrs-Radcheck an. Am Sonnabend, 6. April, können alle Interessierten überprüfen lassen, ob ihr Rad einwandfrei funktioniert. Beginn ist um 14 Uhr bei Martin Klein, Suhlenstraße 3, in Langreder.

Diese Aktion ist eingebettet in ein Mitgliedertreffen zum Kennenlernen und Erfahrungsaustausch und mit Raum für ausführliche Informationen über den ADFC, die Touren, die Aktionen und die verkehrspolitischen Aktivitäten in Barsinghausen und Wennigsen. Unter dem großen Scheunendach stehen auch wieder Kaffee und Kuchen bereit. Des Weiteren wird eine Fahrrad-Codierung angeboten.

Für eine gemeinsame Anfahrt gibt es zwei Treffpunkte. In Barsinghausen am Bahnhof und in Wennigsen an der Sonnenuhr. Abfahrt ist jeweils um 13 Uhr.

Von Lisa Malecha