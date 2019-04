Egestorf

Die Mitglieder der Modellfluggruppe ärgern sich: Unbekannte waren über Ostern in die Hütte auf ihrer Modellfluganlage eingedrungen und haben die Anlage verwüstet. Zwar halte sich der Schaden in Grenzen, dennoch habe man die Tat angezeigt, sagt Ulrich Schulz von der Gruppe. Er hofft, dass jemand in der Zeit zwischen Ostermontag, 17 Uhr, und dem darauffolgenden Tag etwas auffälliges beobachtet hat und bittet Zeugen darum, sich bei der Polizei Barsinghausen zu melden. Diese ist unter Telefon (0 51 05) 52 30 erreichbar.

Von Lisa Malecha