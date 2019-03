Barsinghausen/Gehrden/Ronnenberg/Wennigsen

Auch an diesem Wochenende ist wieder viel los in Barsinghausen, Gehrden, Ronnenberg und Wennigsen. Wir haben ein paar Tipps für Sie zusammengestellt.

Kunterbuntes Kindermusical der Musikschule

Unter dem Motto „Kunterbunt - Ein farbiges Musical“ singt und erzählt der von Imke Ortmann geleitete Kinderchor der Calenberger Musikschule am Sonnabend, 9. März, in der Gehrdener Festhalle Am Castrum die Geschichte von einem herrlichen Regenbogen, der über dem Land Kunterbunt strahlt.

Der Kinderchor der Musikschule führt das Musical "Kunterbunt" in Gehrden auf. Quelle: Detlef Jürges

Der gütige König herrscht über die Farben. Eines Tages kommen die blauen, roten und gelben Untertanen jedoch auf die Idee, dass ihre Farbe wichtiger sei als die anderen. Doch was passiert, wenn sich die Farben nicht mehr mischen wollen? Die Klavierbegleitung übernimmt Jeanette Rosenhäger. Beginn ist um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Cholane bringt harte Klänge in den ASB-Bahnhof

Heavy Rock steht auf dem Programm, wenn die hannoversche Band Cholane am kommenden Sonnabend, 9. März, im ASB-Bahnhof in Barsinghausen auftritt. Die Veranstaltung beginnt um 20.15 Uhr, Einlass ist eine Stunde vorher. Ebenfalls dabei ist die Formation Jaded. Karten kosten 15 Euro an der Abendkasse.

Barsinghausen: Im ASB-Bahnhof steht Rockmusik auf dem Programm. Quelle: privat

Die Gruppe Cholane ist seit Jahren aktiv im Kampf gegen die „bösen Mächte“ des Pop und befindet sich in ihrer Musik unter den Einflüssen von Kultbands der Rockmusik wie Whitesnake, Rainbow oder Deep Purple. Die Band steht für laute und handgemachte Rockmusik. Dabei ist die Ausnahmestimme von Sänger und Gitarrist Jürgen Wulfes ein Alleinstellungsmerkmal, teilen die Organisatoren mit. Mit Jürgen Wulfes auf der Bühne stehen Niels Sörenhagen (Bass) und Daniel Knop (Schlagzeug).

Benefizkonzert in der Gehrdener Festhalle

„Bewegung ist Leben“ – unter diesem Motto veranstaltet die Calenberger Musikschule auf Initiative der Avacon AG am Sonntag, 10. März, in Gehrden ein Benefizkonzert zugunsten der Wohngruppe des 53-jährigen, früheren Mitarbeiters der Avacon AG, Kai Ertingshausen, der als Wachkomapatient seit 2015 in einer Wohngruppe in Isernhagen betreut wird.

Der Shanty-Chor MK Barsinghausen ist in der Festhalle in Gehrden zu hören. Quelle: Privat

Mitwirkende sind Der Shanty-Chor MK Barsinghausen, das „Ensemble stringendo“ und das Ensemble „Akkordeon Total“. In der Pause bieten Mitarbeiter der Avacon AG den Besuchern gegen eine Spende bei Live Musik der Band Free Chicken Getränke und Kuchen an. Der Eintritt ist frei, um Spenden für den guten Zweck wird gebeten. Das Konzert beginnt um 16 Uhr in der Festhalle Am Castrum.

Konzert in der Wennigser Friedhofskapelle

Tango, Klezmer und Improvisation: Das junge Oscuro-Quartett gibt am Sonntag, 10. März, ein Konzert in der Kapelle auf dem Friedhof in Wennigsen, Sorsumer Straße.

Das Oscuro-Quartett musiziert in der Wennnigser Friedhofskapelle. Quelle: privat

Große Spielfreude und diese besondere Besetzung mit Violine, Cello, Gitarre und Akkordeon machen das Quartett zu etwas Besonderem. Jedes Konzert von ihm ist einmalig, da die improvisatorischen Elemente nicht wiederholbar sind. Energievoll, dramatische Tango-Musik von Astor Piazzolla kombiniert mit schwungvoll, rhythmischer Klezmer-Musik sind eine interessante Abwechslung.

Das Konzert beginnt 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Weltklassik am Klavier im Gehrdener Bürgersaal

In der Reihe „Weltklassik am Klavier“ gastiert am Sonntag, 10. März, die russische Pianistin Ekaterina Litvintseva um 17.15 Uhr Bürgersaal der Stadt Gehrden, Kirchstraße 1-3. In ihrem Spiel paart die Russin meisterhafte Virtuosität mit tiefer Emotionalität, mit der sie einfühlsam und behutsam dem Ursprung der Werke nachspürt.

Pianistin Ekaterina Litvintseva spielt Beethoven, Schubert, Chopin und Schumann in Gehrden. Quelle: Marion Köll

Ihr Programm „Kaleidoskop der Gefühle – Sturmsonate und symphonische Etüden“ bietet ihr mit Meisterwerken von Beethoven, Schubert, Chopin und Schumann Raum, das jedem Werk immanente, facettenreiche Farbenspiel musikalisch aufleuchten zu lassen. Der Eintritt kostet 20 Euro, Studenten zahlen 15 Euro, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt.

Von Lisa Malecha