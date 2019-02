Barsinghausen

„Kommt denn nun das Halteverbot in der Steinklippenstrasse?“, fragt Frank Mues. Denn dort stehen derzeit viele Lastwagen, die vorher an der Rötgenstraße geparkt haben. Das hat die Verwaltung nun verhindert, in dem sie dort Findlinge aufgestellt hat – und zwar so, dass nur noch Autos zwischen den Steinen parken können. Keine gute Lösung, findet Mues, denn die Laster stehen nun an der Steinklippenstraße und behindern seiner Meinung nach dort den Verkehr massiv. „Besonders Besucher von OBI und Elan geraten täglich in gefährliche Begegnungssituationen, weil man sich zum Teil blind in den Gegenverkehr tasten muss“, kritisiert Mues.

Auch die Stadt kennt den Wunsch nach einem Halteverbot an der Steinklippenstraße – sieht aber bislang keinen Grund zum Handeln. „Erste Beobachtungen haben ergeben, dass zwar große LKW auf der Straße parken, das ist aber grundsätzlich nach der Straßenverkehrsordnung zulässig“, schreibt die Stadtverwaltung auf Anfrage. Die Straße ist gerade und gut einsehbar. „Auch der Linienverkehr konnte die LKW problemlos passieren. Dennoch werden die Kollegen des Fachdienstes Ordnungswesen und Verkehr die Situation, gerade auch am Wochenende, weiterhin kontrollieren und bei Bedarf tätig werden.“ Und auch in der Röntgenstraße wird sich nichts ändern, solange die Situation an der Steinklippenstraße nicht zum Problem wird.

Von Lisa Malecha