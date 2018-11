Nachrichten Barsinghausen - Volkstrauertag: Gedenkfeiern in fast allen Ortschaften In fast allen Barsinghäuser Ortsteilen gibt es am kommenden Sonntag, 18. November, Gedenkfeiern und Gottesdienste anlässlich des Volkstrauertages.

Zur Ehrung der Toten werden am Sonntag, 18. November, am Ehrenmal am Waldhof in Barsinghausen Kränze niedergelegt. Quelle: Archiv