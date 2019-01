Nachrichten Barsinghausen - Verwaltung sieht neuen Schulstandort als Chance für die Innenstadt Die Stadtverwaltung schlägt dem Rat der Stadt vor, die Wilhelm-Stedler-Schule an der Schulstraße neu zu bauen und am bisherigen Schulstandort neue Häuser für Wohnen und Gewerbe zu errichten.

So könnte die Innenstadt nach dem Neubau der Wilhelm-Stedler-Schule an der Schulstraße künftig aussehen: Auf dem bisherigen Schulgrundstück am Mont-Saint-Aignan-Platz (im Plan links) könnten vier neue Gebäude für Wohnen, Einzelhandel und Gastronomie entstehen. Quelle: Stadt Barsinghausen