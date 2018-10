Nachrichten Barsinghausen - Verwaltung empfiehlt: Straßenausbaubeiträge abschaffen Die Barsinghäuser Stadtverwaltung hat sich festgelegt: Sie empfiehlt dem Rat die ersatzlose Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen.

Bundesweit wächst die Kritik an Straßenausbaubeiträgen, so wie hier in Brandenburg, wo eine Initiative eine Kampagne gegen die Abgabe gestartet hat. Quelle: dpa