Barsinghausen/Egestorf

Unbekannte Taschendiebe haben am Freitag und Sonnabend in zwei Barsinghäuser Supermärkten Beute gemacht. Nach Mitteilung der Polizei haben Diebe zunächst am Freitagmittag im Rewe-Markt am Reihekamp einer Kundin die Geldbörse aus einer umgehängten Handtasche entwendet. Die Tat ist gegen 12.15 Uhr vermutlich im Außenbereich des Marktes in der Pflanzenabteilung begangen worden. Hinweise auf die Diebe gibt es nicht.

Ebenfalls beim Einkaufen ist am Sonnabend gegen 14.35 Uhr eine Kundin des Aldi-Marktes an der Egestorfer Warte bestohlen worden. Die Diebe entwendeten ein hochwertiges Apple-Mobiltelefon aus einer verschlossenen Handtasche, die am Einkaufswagen der Kundin hing und für kurze Zeit unbeobachtet war. Auch in diesem Fall kann die Geschädigte keinerlei Hinweise auf mögliche Täter geben. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer (05105) 5230.

Von Andreas Kannegießer