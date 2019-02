Barsinghausen

Die Barsinghäuser Landwirte sind von der Neufassung der Straßenreinigungsgebührensatzung besonders betroffen. Einige Besitzer landwirtschaftlicher Flächen müssen Summen zwischen 2000 und fast 5000 Euro jährlich an die Stadt überweisen, seitdem die Gebühr nicht mehr nach der Frontmeterlänge der Grundstücke, sondern nach der Quadratwurzel der Grundstücksfläche berechnet wird. Die meisten der rund 100 Landwirte im Stadtgebiet sind entschlossen, die hohen Belastungen nicht einfach hinzunehmen: „Der Widerstand organisiert sich“, sagt Bezirkslandwirt Arnd von Hugo. „Es herrscht heller Aufruhr.“ Die Betroffenen hätten Widerspruch eingelegt, fast alle planten eine Klage gegen die städtische Gebührensatzung, sagen von Hugo und der ehemalige Landvolk-Kreisverbandsvorsitzende Heinrich Blume aus Nordgoltern.

Mehrere Landwirte hatten auch während der jüngsten Ratssitzung auf das Problem ihrer besonderen Gebührenbelastung aufmerksam gemacht. Je nach Zuschnitt des Grundstücks kommt es dabei offenbar zu Extremsituationen, die wesentlich von der Grundstücksform abhängen: Nach Blumes Worten muss ein Nordgolterner Nebenerwerbslandwirt für einen wenige Meter breiten, aber 530 Meter tiefen Ackerstreifen an der B65 künftig 2000 Euro Reinigungsgebühr an die Stadt überweisen. Der Eckerder Landwirt Dietrich von Heimburg wird für einen zehn Meter breiten, aber ebenfalls sehr tiefen Geländestreifen mit 1400 Euro zur Kasse gebeten. „Die Höhe der Gebühren geht bei einigen Landwirten an die Substanz“, betont Arnd von Hugo.

Nach Auffassung von Heinrich Blume dürften Ackerflächen ohne Bebauungsplan grundsätzlich nicht für die Berechnung von Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren herangezogen werden – so, wie es etwa in Nordrhein-Westfalen ohnehin gesetzlich festgeschrieben ist. Im Einzelfall liege die Gebühr höher als die Pacht, die für das betroffene Flurstück zu erzielen sei, berichtet der Landwirt. Aus Blumes Sicht ist es besonders ungerecht, dass die meisten Landwirte zahlen müssen, gleichzeitig aber viele Haus- und Hofgrundstücke – in Nordgoltern etwa an der Bogenstraße oder der Hofstraße – von der Gebührenpflicht ausgenommen seien. Die Reinigungsgebühr in ihrer neuen Form sorge zudem für eine Verschiebung des Gebührenaufkommens, betont Arnd von Hugo. Grundeigentümer in der Kernstadt würden weniger, Eigentümer in den Ortsteilen dagegen deutlich mehr belastet als früher. „Das führt zu der Situation, dass etwa die Keksfabrik Bahlsen weniger Gebühren zahlen muss als so mancher mittlere Landwirt“, sagt von Hugo.

Die Landwirte haben bereits in einem Gespräch im Rathaus ihre Bedenken deutlich gemacht. Nach der Kritik in der Ratssitzung und den Widersprüchen gegen die Gebührenbescheide sind weitere juristische Schritte bereits ausgemacht. „Wir sind alle entschlossen, dagegen zu klagen“, betont Blume. „Und der positive Ausgang ist abzusehen.“ Nach den Worten von Bezirkslandwirt von Hugo werden sich die meisten seiner Berufskollegen dabei vom Landvolk unterstützen und vertreten lassen.

Politik und Stadtverwaltung sind mit der aktuellen Situation ebenfalls nicht glücklich. „Ja, die neue Regelung ist teilweise ungerecht“, sagt Bürgermeister Marc Lahmann, der allerdings auch darauf verweist, dass die Barsinghäuser Regelung einer Mustersatzung des Städtetages entspreche. Nach Lahmanns Worten hätte die Verwaltung gerne eine sogenannte Billigkeitsregelung in der Satzung verankert, die Grundeigentümer über 10.000 Quadratmeter von zusätzlichen Zahlungen entlasten würde. Die großen Blöcke im Rat hatten sich zuletzt gegenseitig blockiert: Die CDU ist ebenfalls für die Einführung der Billigkeitsregelung, hatte sich damit in der entscheidenden Abstimmung aber nicht durchsetzen können. Die SPD möchte die Straßenreinigungsgebühr am liebsten ganz abschaffen, hatte aber auch für diesen Vorschlag bisher keine Mehrheit organisieren können. „Wir werden das Thema erneut in die Öffentlichkeit bringen“, kündigt CDU-Fraktionssprecher Gerald Schroth an.

Nach Mitteilung der Stadtverwaltung sind bisher rund 400 Widersprüche von Bürgern gegen die neue Straßenreinigungsgebührensatzung im Rathaus eingegangen. Die Gebührenbescheide waren Anfang Januar verschickt worden. Die Verwaltung hat seitdem eigens eine Anlaufstelle eingerichtet, an die sich die Bürger mit ihren Fragen und ihrer Kritik zu der Satzung wenden können.

Von Andreas Kannegießer