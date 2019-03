Barsinghausen

In der Diskussion um die Zukunft der Barsinghäuser Stadtbuslinien haben Vertreter der Region Hannover deutlich gemacht, dass sie keine Alternative zu einer deutlichen Straffung des Liniennetzes sehen. Im städtischen Bauausschuss warb Verkehrsplaner Mathias Schmechtig vehement um Zustimmung für die von der Region und der Regiobus-Gesellschaft favorisierten Variante für das künftige Liniennetz.

Die von Schmechtig selbst mitentwickelte Variante sieht vor, dass die beiden Linien 501 und 502 künftig auf einer identischen Strecke, aber in gegenläufigen Richtungen verkehren. Die Route führt in Form einer liegenden Acht in zwei Schleifen durch die Barsinghäuser Kernstadt nördlich und südlich der S-Bahn-Trasse. So soll vor allem erreicht werden, dass die Busse überall auf der Strecke im 15-Minuten-Takt verkehren. Nur so könne das Stadtbussystem für Pendler attraktiver werden, hieß es. Nachteil der von der Region favorisierten Variante: Haltestellen wie das Sporthotel Fuchsbachtal, das Seniorenzentrum Brigittenstift oder auch die Goetheschule würden aus dem Stadtbusnetz herausfallen.

Stadtverwaltung und Politik in Barsinghausen wollen möglichst viele der zur Disposition stehenden Haltestellen erhalten und plädieren für eine weiterhin getrennte Führung der beiden Routen. Das Urteil von Schmechtig dazu fiel eindeutig aus: „So hat man das vor 30 oder 40 Jahren gemacht“, sagte er und prognostizierte eine geringe Fahrgastakzeptanz für die von den örtlich Verantwortlichen gewünschte Variante. Eine solche Lösung entspreche „nicht dem Qualitätsanspruch eines modernen Stadtbussystems“, betonte Schmechtig.

Zuvor hatte der Planer erläutert, warum überhaupt „deutlicher Handlungsbedarf“ für Veränderungen bei den Stadtbussen bestehe. Die Nachfrage sinke beständig seit zehn Jahren, berichtete er. 2007 seien täglich rund 1300 Fahrgäste registriert worden, 2018 seien es rund 250 weniger. Zudem sei der Fahrplan der beiden Linien „auf Kante genäht“, was zu häufigen Verspätungen führe. Schmechtig betonte auch, dass der derzeitige Linienast zum Sporthotel derjenige mit der geringsten Zahl an Fahrgästen und dem prozentual größten Rückgang in den vergangenen Jahren sei. „Wir müssen gegensteuern. So wie bisher geht es nicht mehr weiter“, sagte der Planer. Zurzeit führen die Busse mehrmals täglich „leer zum Sporthotel hoch und wieder runter“.

Wenn sich die Region Hannover und die Regiobus-Gesellschaft mit ihren Vorstellungen durchsetzen, wird so das künftige Liniennetz der Barsinghäuser Stadtbusse aussehen. Quelle: HAZ-Grafik

Vertreter der Ratsfraktionen und auch Besucher der Ausschusssitzung forderten dagegen, die Busroute zum Sporthotel zu erhalten und auch die Anbindung der Goethestraße nicht aufzugeben. Ein Drittel der Barsinghäuser Bürger sei älter als 60 Jahre, argumentierte die frühere Behindertenbeauftragte Ursula Bothe. Längst nicht alle hätten ein Auto. Die Bergstraße führe sehr steil hinauf zum Sporthotel. „Das ist für ältere Menschen nicht machbar.“ Marlene Hunte-Grüne ( SPD) und Kerstin Beckmann (Aktiv für Barsinghausen) appellierten, auch an jene Stadtbusfahrgäste zu denken, die die Linien für die innerörtliche Verbindung nutzten. „Nicht ausschließlich die Anbindung an die S-Bahn ist wichtig“, sagte Hunte-Grüne. Max Matthiesen ( CDU) betonte, dass seine Fraktion großen Wert darauf lege, dass das Brigittenstift, das NFV-Sporthotel und die Goetheschule an die Buslinien angebunden blieben. „Der Fußballverband ist ein Markenkern der Stadt“, argumentierte er.

Eine Entscheidung über das städtische Votum zugunsten einer Buslinienvariante hat der Bauausschuss nicht gefällt. Bis zur Sitzung des Rates am 4. April wollen die Ausschussmitglieder nach Möglichkeit eine Exkursion mit dem Stadtbus unternehmen, dann soll der Rat auf der Basis der Erfahrungen entscheiden. Ob die Barsinghäuser Politik überhaupt Einfluss auf die Zukunft des Stadtbusses nehmen kann, ist fraglich: Die endgültige Entscheidung liegt bei den Gremien der Region Hannover, das vorherige Votum aus Barsinghausen hat nur empfehlenden Charakter.

Von Andreas Kannegießer