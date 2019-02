Barsinghausen

Die 99er Narren, die sogenannte fünfte Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr aus Eckerde, haben am Sonnabendabend groß gefeiert. In der geschmückten Aula der Adolf-Grimme-Schule (AGS) in Barsinghausen feierten rund 200 verkleidete Gäste eine ausgelassene Narren-Party. „Die Besucher müssen nicht nach Mainz oder Köln fahren – auch Eckerde ist eine Hochburg des Karnevals“, bestätigte Karl-Heinz Thum, der Präsident des Niedersächsischen Karneval-Verbands und vom Apelerner Karnevalsclub (AKC).

Tänze, Witze, Büttenreden

Bei der 16. Auflage der Karnevals-Prunksitzung der Eckerder Narren sahen die Zuschauer eine gelungene Mischung aus Tanzeinlagen, witzigen Darbietungen und scharfsinnigen Büttenreden. Unter den Klängen von Lou Begas Hit „Mambo No. 5“ trat die Tanzgruppe „Rockabilly“ auf die Bühne. Die Damen forderten mit bekannten Rock-Songs erfolgreich die Besucher zum Mittanzen auf. Vom Apelerner Karnevalsclub aus dem benachbarten Landkreis Schaumburg traten insgesamt drei Gruppen auf. Die Tanzmariechen und die Tanzgarde kamen mit ihren traditionellen Figuren bei dem Publikum sehr gut an und wurden lautstark zu einer Zugabe aufgefordert. Reichlich Beifall gab es auch für die rund 20 Mädchen, die bei einem Showtanz mit modernen Pop-Songs lustige Alltagsszenen der Jugendlichen darstellten.

Ein dreifaches „ Eckerde Helau “

Für laute Lacher sorgten die Büttenredner Rainer Thon und Holger Heine. Thon verkleidete sich als Hausmeister Tonini und erzählte politische Witze und Pannen aus dem Eheleben. „Meine Frau saß im Publikum und musste ganz schön was aushalten“, sagte Thon hinterher. Heine, der den Abend zusammen mit Bianka Pardey auch moderierte und durch die 15 Programmpunkte führte, schlüpfte in die Rolle eines Kassenpatienten. Mit fränkischem Dialekt begeisterte er die Zuschauer mit Witzen aus der Arztpraxis. Nach jedem Auftritt gab es ein dreifaches donnerndes „ Eckerde Helau“.

Die 18-jährige Johanna Korn und die 20-jährige Saskia Kaminski fanden die Tanzauftritte wie immer am besten. Sie waren schon als Kinder als Zuschauerinnen dabei und die Karnevalsveranstaltung weckte bei ihnen auch Kindheitserinnerungen. „Wie die Kinder heute saßen wir damals auch an der Bühne und wollten nichts verpassen“, sagte Kaminski.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig