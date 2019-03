Barsinghausen

Es duftet nach Plätzchen im Stadtteiltreff an der Goethestraße. An einem kleinen Tisch sitzen Mahmud (7), Benjamin (3) und Jaser (8) gemeinsam mit Martina Mentzendorff (61) und stechen Kekse aus. „Du musst den Teig mit dem Nudelholz platt walzen“, sagt Mentzendorff und zeigt Jaser, wie das funktioniert. Der junge macht es ihr nach, kurz darauf können die Kekse ausgestochen werden. Am Nebentisch sitzen weitere Seniorinnen, junge Frauen und deren Kinder und verzieren die Kekse liebevoll. Nebenbei unterhalten sich die Frauen – natürlich auf Deutsch. Denn die Frauen unterschiedlicher Herkunft sind allesamt Teilnehmer des Projekts „Kennenlernen“.

„Es geht darum sich zu kennen und dabei von einander zu lernen“ , sagt Projektleiterin Ria Rovira, die die Idee zu dem Projekt gemeinsam mit Nada Chaaban vom Bildungsverein Arbeit und Leben Niedersachsen entwickelt hat. Chaaban betreut die Flüchtlinge bei den Deutsch Kursen, ihr zur Seite stehen zwei Kolleginnen, die während des Unterrichts mit den Kindern spielen. „Ich habe einfach gedacht, dass Senioren geduldig sind“, sagt Chaaban. Und auf die, die am Projekt teilnehmen, treffe diese Einschätzung auch ein. „Zudem hilft es den Flüchtlingen, wenn jemand einfach mit ihnen redet“, sagt sie. Und das klappe in der ungezwungenen Atmosphäre ganz wunderbar. „Das Schamgefühl ist verschwunden, die Frauen reden einfach mit einander“, sagt Chaaban.

Projekt bietet Einblick in verschiedene Kulturen

Seit dem Spätsommer 2018 treffen sich etwa alle zwei Wochen ältere Frauen mit Teilnehmern des Deutsch-Kurses, allesamt junge Frauen, im Stadtteiltreff an der Goethestraße. Dabei werden bei Kaffee und kleinen Snacks Gesellschaftsspiele gespielt, es wird gekocht oder aber auch mal etwas ganz ungewöhnliches ausprobiert. „Wir hatten auch schon eine Linedancerin hier, die mit uns getanzt hat und an einem Nachmittag haben alle Teilnehmer Fotos von Früher mitgebracht und dazu etwas erzählt“, sagt Rovira. Möglichkeiten gibt es viele, die Treffen werden nach den Wünschen der Teilnehmer gestaltet: Es kann gemeinsam gebacken und gekocht, gelesen und erzählt, gebastelt und gemalt, genäht und gestrickt werden. „Wir verbinden das Praktische mit dem Lernen“, sagt die Quartiersmanagerin, die bei den Treffen Unterstützung von ASB-Kollegin Franziska Haas erhält.

Spielerisch Deutsch lernen

Im gemeinsamen Tun und mit gemeinsamen Erlebnissen, lernt man sich nicht nur besser kennen, sondern ebenso erhalten die Teilnehmerinnen spielerisch Sprachkompetenzen – so die Idee des Projekts. Und die scheint aufzugehen. Die Frauen haben alle sichtlich Spaß beim gemeinsam Backen. „Es macht einfach Spaß, die Kinder freuen sich, wenn man kommt, alle sind total nett, freundlich und liebevoll“, schwärmt Martina Mentzendorff. Die 62-jährige Egestorferin kommt regelmäßig zu den Treffen. „Ich habe in der Zeitung den Aufruf gesehen und zu der Zeit war ich seit sechs Monaten schon in Rente und wollte etwas anderes machen“, sagt sie. Denn vorher habe sie als Pflegedienstleisterin beruflich mit älteren Menschen zu tun gehabt, jetzt mit jungen Frauen und Kindern zu arbeiten, sei eine ganz andere und auch tolle Erfahrung. „Für die Frauen ist es doch das wichtigste, dass sie unsere Sprache lernen, um hier anzukommen – das wollte ich einfach unterstützen“, sagt sie. Sie selbst nehme aus dem Projekt auch viel mit, ergänzt Mentzendorff. „Man erhält ganz andere Einblicke in das Leben vor der Flucht“, sagt sie. Zudem könne man bei den Treffen andere Kulturen näher kennenlernen, ergänzt Rovira, die es sich zum Ziel gemacht hat, Männer und Frauen aus unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlicher Generationen näher zu bringen. „Daher wollen wir im kommenden Jahr noch mehr Angebote schaffen.“

ASB unterstützt Projekt

Seit 2018 sind die aktuell sechs Frauen schon im Deutschkurs von Chaaban. Sie kommen aus Afghanistan, Syrien und dem Irak. Ihre acht Kinder sind meist auch mit dabei, wenn sie sich alle im Stadtteiltreff treffen. „Das ist das tolle: Die Kinder haben auch Spaß“, sagt Jian Muran. Die 30-Jährige ist aus dem Irak geflüchtet und bringt ihre vier Kinder gerne mit in den Stadtteiltreff. Zudem seien die Menschen, die man kennen lernt, sehr nett, ergänzt Jihan Albaarhem, die seit einem Jahr den Kurs besucht und ebenfalls aus dem Irak stammt.

Für Materialkosten kommt der ASB Hannover-Land/ Schaumburg als Sponsor des Projektes auf. Die Organisatoren würden sich über Meldungen von Senioren bei Ria Rovira per E-Mail an r.rovira@asb-hannoverland-shg.de oder unter Telefon (05105) 770047 freuen.

Von Lisa Malecha