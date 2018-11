Barsinghausen

Einbrecher sind in Barsinghausen unterwegs. Am Donnerstag drangen ein oder mehrere unbekannte Täter zwischen 12:30 und 20:25 in ein Einfamilienhaus an der Straße Auf der Horst ein, nachdem sie die Scheibe eines Kellerfensters eingeschlagen und anschließend geöffnet haben. Die Einbrecher gingen durch alle Räume und durchwühlten dort Schränke und Kommoden. Laut Polizei kann derzeit noch nicht gesagt werden, ob der oder die Täter Beute machen konnten.

Bereits irgendwann in der Zeit von Mittwoch, 6 Uhr, bis Donnerstag 15.30 Uhr haben Unbekannte versucht, in eine Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Langenäcker einzudringen. Die Täter wollten dort die Wohnungstür aufbrechen, scheiterten aber.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hatten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Barsinghausen unter Telefon (05105) 5230 zu melden.

Von Lisa Malecha