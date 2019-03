Barsinghausen

Die Barsinghäuser Ratsfraktionen wollen Tempo machen bei der Schaffung von dringend benötigtem zusätzlichem Wohnraum im Stadtgebiet. Der städtische Bauausschuss hat einem Antrag von CDU, FDP und UWG zugestimmt, wonach die Verwaltung unverzüglich zusätzliche städtische Flächen für den Bau von Wohnhäusern ausweisen soll. Ein Schwerpunkt der sogenannten Wohnungsbauinitiative soll dabei auf dem Bau von Mehrfamilienhäusern mit Fördermitteln für kleine und mittlere Einkommen liegen.

Auf Druck vornehmlich der SPD und der Wählergemeinschaft Aktiv für Barsinghausen (AfB) hat der Ausschuss auch gleich festgelegt, wo zuerst neues Bauland geschaffen werden soll: auf dem sogenannten Fillinghäuser Feld am Nordrand der Kernstadt. Dort, zwischen der vorhandenen Siedlungsgrenze und der nördlichen Entlastungsstraße, stehen rund 29 Hektar Ackerflächen zur Verfügung. Das Fillinghäuser Feld ist bereits seit vielen Jahren als potenzielle Siedlungserweiterungsfläche vorgesehen. Ein erheblicher Teil der Flächen befindet sich im Eigentum der Stadt Barsinghausen.

Als weitere Fläche, die bevorzugt als Bauland entwickelt werden soll, nennt der Beschluss ein Areal im Bereich des Baugebiets Neue Bergwiese. Dort, zwischen der Wilhelm-Heß-Straße und der S-Bahn-Trasse am Nordwestrand der Kernstadt, besitzt die Stadt ebenfalls Flächenreserven.

Die CDU würde eigentlich gerne andere örtliche Schwerpunkte bei der Wohnungsbauinitiative setzen. So haben die Christdemokraten eine von der Stadt erworbene größere Fläche westlich der Landstraße im Ortsteil Kirchdorf ganz oben auf ihrer Liste. Zudem plädieren sie für eine verstärkte Entwicklung auch der kleineren Ortsteile. Letztlich akzeptierten die CDU-Vertreter im Bauausschuss aber den Kompromiss mit dem Fillinghäuser Feld, um die Unterstützung der anderen Fraktionen zu sichern.

In der Diskussion betonte Max Matthiesen ( CDU) die Eilbedürftigkeit bei der Planung neuer Baugebiete. „Der Bedarf an Wohnungen ist sehr hoch“, sagte er. Diverse geeignete Flächen im Eigentum der Stadt seien vorhanden. Matthiesen appellierte an die Verwaltung und die anderen Fraktionen, „nicht noch großartige Untersuchungen zu starten“ , sondern statt dessen mit den Planungsarbeiten voranzukommen. Bei Neubauten müssten alle Fördermöglichkeiten vom Land und der Region genutzt werden.

Marlene Hunte-Grüne ( SPD) begründete, warum ihre Fraktion das Fillinghäuser Feld als erstes erschließen wolle. Dort gebe es eine gute Verkehrsanbindung und Einkaufsmöglichkeiten in Reichweite, zudem werde der Kindergarten Gänsefüßchen in unmittelbarer Nähe entstehen, sagte sie. Kerstin Beckmann (Aktiv für Barsinghausen) betonte vor allem, dass die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum erste Priorität haben müsse.

Die Grünen stehen der Wohnungsbauinitiative etwas skeptischer gegenüber, Ihr Ausschussmitglied Helmut Freitag sprach von einem „Schaufensterantrag“ und verwies auf die große Zahl von rund 150 Wohnungen, die ohnehin zuletzt jährlich in Barsinghausen geschaffen worden seien. Grünen-Ratsherr Abdulselam Dogan forderte, dass die seit Jahren geforderte Hinterlandbebauung großer Siedlungsgrundstücke „nicht hinten runterfallen“ dürfe, wenn Neubaugebiete zu planen seien. Ja, die Hinterlandbebauung sei wichtig, werde aber nicht so angenommen wie von der Politik gewünscht, entgegnete Kerstin Beckmann. „Wir sollten die Bedarfe angehen und Planungskapazitäten dort hinlenken, wo bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden kann.“

Von Andreas Kannegießer