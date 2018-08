Barsinghausen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Barsinghausen ein schwarzer Peugeot 508 gestohlen. Das Auto war auf einem frei zugänglichen Anwohnerparkplatz an der Berliner Straße abgestellt und hatte das Kennzeichen H-H 5910. Die Polizei schätzt den Wert des 7 Jahre alten und voll ausgestatteten Autos auf 12.000 Euro geschätzt. Zeugen, die etwas verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Barsinghausen unter Telefon (05105) 5230 zu melden.

Von Lisa Malecha