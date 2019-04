Barsinghausen

Das Café XS am Thie war in den vergangenen 14 Jahren für all diejenigen ein fester Anlaufpunkt, die ein reichhaltiges Frühstück, leckeren selbst gebackenen Kuchen oder Torte und dazu Kaffeespezialitäten oder Tee genießen wollten – im Sommer in gemütlichen Gartenmöbeln auf der Terrasse mit Blick auf den Thie, im Winter bei Kerzenlicht und leiser Musik unter Schwarz-Weiß-Fotos mit Marilyn Monroe oder dem legendären Rat Pack. Jetzt muss das Café schließen.

Sonnabend öffnet Café zum letzten Mal

Am Sonnabend öffnet Besitzerin Sabine Balke ein letztes Mal. Eine geplante Pachterhöhung zwingt sie nach eigenen Angaben zur Aufgabe. Seit eineinhalb Jahren habe sie einen neuen Verpächter. Dieser habe ihr im November 2018 eröffnet, die Pacht deutlich zu erhöhen. „Bei 20 oder 30 Prozent Erhöhung hätte ich vielleicht noch mit mir reden lassen, aber für das Geld, das ich demnächst hätte bezahlen sollen, könnte ich im deutlich teureren Hannover einen Laden pachten“, sagt Balke. Sie habe mit ihrem Mann, der sich auch im ihre Buchhaltung kümmere, nicht lange überlegen müssen, bis feststand, dass sie unter den Bedingungen nicht weitermachen könne. „Ich habe mir dann verschiedene Läden –unter anderem in Hannover und Wennigsen – angeschaut, aber das richtige hatte ich noch nicht gefunden“, sagt die Gastronomin.

Einrichtung vom Café XS wird verkauft

Die 45-Jährige wechselt jetzt ins Kloster. Nein, sie wird keine Nonne, vielmehr tritt sie zum 1. Juni die Stelle der leitenden Hauswirtschafterin im Haus Inspiratio an. Dies ist eine Einrichtung im Kloster Barsinghausen für hauptamtliche Kirchenmitarbeiter, die unter fachkundiger Begleitung eine Auszeit von ihrer beruflichen Tätigkeit nehmen, um Kraft zu tanken.

Am Montag veranstalten Sabine Balke sowie Mitarbeiter und Ehemann Olli, der bekannt ist als begnadeter Cocktail-Bartender, ab 10 Uhr auf dem Hof vor dem Café einen kleinen Flohmarkt, auf dem sie alle möglichen Einrichtungsgenstände des Café XS verkaufen wollen.

Olli Balke ist übrigens mit seiner Misch-Guerilla, der mobilen Cocktailbar, weiterhin unterwegs.

Von Mirko Haendel