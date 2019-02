Eckerde

Der geplante Neubau des Grundwasserwerks Eckerde für geschätzte zehn Millionen Euro hinkt deutlich hinter dem ursprünglich vorgesehenen Zeitplan zurück. Der Grund: Nach internen Diskussionen hat der Aufsichtsrat der Stadtwerke Barsinghausen ein weiteres Gutachten in Auftrag gegeben, das Erkenntnisse über das am besten geeignete technische Verfahren zur Wasseraufbereitung liefern soll. Außerdem sollen die Gutachter beurteilen, ob eine Grundsanierung des vorhandenen Wasserwerks im Bestand vielleicht doch eine sinnvolle und kostengünstige Alternative für den Neubau sein könnte.

Das beauftragte Unternehmen werde die Ergebnisse der Untersuchung in der April-Sitzung des Aufsichtsrates vorstellen, sagt Stadtwerke-Aufsichtsratsvorsitzender Dirk Härdrich. „Auf der Basis der Ergebnisse wird der Aufsichtsrat dann eine Beschlussempfehlung für den Rat geben.“ Die Stadtwerke-Gremien wünschen sich, dass der Rat der Stadt noch vor der Sommerpause die endgültige Entscheidung über die Zukunft des Wasserwerks trifft.

Unter technischen Gesichtspunkten ist die Entscheidung längst überfällig: Das alte Wasserwerk hat nur begrenzte Aufbereitungs- und Speicherkapazitäten, sodass im vergangenen heißen Sommer bei hohen Wasserverbräuchen Versorgungsengpässe nur um Haaresbreite vermieden werden konnten. Zudem sind Ersatzteile für die antiquierte Steuerungstechnik des Wasserwerks kaum noch erhältlich und lassen sich oft nur noch gebraucht über die Internetplattform Ebay beschaffen.

Nach Härdrichs Worten ist die Verzögerung des Bauprojekts „nicht schön, angesichts der Dimension der Investition aber akzeptabel“. Die anstehende Entscheidung werde für viele Jahrzehnte getroffen. „Da prüfen wir so sorgfältig wie nur machbar.“ Der Aufsichtsratsvorsitzende wünscht sich zudem, dass die Modernisierung des Grundwasserwerks aus dem parteipolitischen Streit herausgehalten wird. „Entscheidungen sollten möglichst mit großer Mehrheit verabschiedet werden“, sagt Härdrich.

In dem ausstehenden Gutachten sollen die Experten Aussagen über drei technische Verfahren liefern: die bisher schon genutzte Kalkdosierung, die Umkehrosmose und das von den Stadtwerke-Experten favorisierte sogenannte CARIX-Verfahren zur Wasserenthärtung. Das in der neuen Anlage in Eckerde aufbereitete Trinkwasser müsse bei allen Parametern deutlich unter den aktuellen Grenzwerten liegen, fordert Härdrich, „weil mit einer Verschärfung der Grenzwerte in der Zukunft zu rechnen ist“.

Zu entscheiden ist in den nächsten Monaten auch noch, wo genau das neue Grundwasserwerk gebaut werden soll. Die ursprünglich vorgesehene Fläche unmittelbar südlich des vorhandenen Werksgeländes war zuletzt in Zweifel gezogen worden. „Es gibt Hinweise, dass es sich um Überschwemmungsgelände handeln könnte“, sagt Härdrich. Das könnte dazu führen, dass Gebäude dort aufwendiger und damit teurer gebaut werden müssten, um Überflutungsschäden auszuschließen. Eine Alternative steht allerdings zur Verfügung: Auch das Gelände gegenüber dem Wasserwerk neben der Brunnengalerie befindet sich im Eigentum der Stadtwerke.

In den vergangenen Wochen „nicht weiter diskutiert worden“ ist laut Härdrich das Modell einer Kooperation mit dem überregionalen Versorger Purena beim Betrieb des neuen Wasserwerks. Für eine intensive Prüfung dieses Purena-Vorschlags hatte sich im vergangenen Jahr besonders Barsinghausens Bürgermeister Marc Lahmann eingesetzt. „Das wird erst wieder ein Diskussionsthema, wenn die Gutachten vorliegen“, sagt Härdrich dazu.

Die Steuerungsbauteile für den Leitstand des Eckerder Grundwasserwerks sind extrem reparaturanfällig, Neuteile sind kaum noch zu bekommen, wie Stadtwerke-Aufsichtsratsvorsitzender Dirk Härdrich (links) und der technische Leiter der Stadtwerke, Torsten Holzhausen, erläutern. Quelle: Archiv (Andreas Kannegießer)

Von Andreas Kannegießer