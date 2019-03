Barsinghausen

Mehr als drei Jahre ist es her, dass Unbekannte versucht haben, ein unbewohntes Flüchtlingsheim mit Hilfe von Gasflaschen in die Luft zu jagen. Nun gibt es scheinbar endlich einen Durchbruch bei den Ermittlungen. Am Mittwoch hat die Polizei Wohnungen in Barsinghausen und in Nordrhein Westfalen durchsucht. „Bisher hatten wir keine Tatverdächtigen, jetzt gibt es neue Erkenntnisse“, sagt Erste Staatsanwältin Kathrin Söfker. Lange Zeit tappten die Ermittler im Dunkeln, auch wenn es damals eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro für etwaige Hinweisgeber gab.

Das ist beim Brandanschlag im Jahr 2016 passiert

Im Januar 2016 hatten Unbekannte aufgedrehte Gasflaschen im Rohbau des Flüchtlingsheims an der Hannoverschen Straße aufgestellt und wollten offenbar eine Explosion provozieren. Dieser Anschlag war der erste einer Reihe von Vorfällen in der Deisterstadt: Als es kurz darauf zu einer Demonstration gegen Rechtsextremismus kam, zündeten unbekannte Täter Fahrzeuge der Stadt vor dem Rathaus an. Außerdem legten Unbekannte Koteletts auf die Fensterbänke der Unterkunft. Viele Bürger und Politiker hatten damals sofort eine Verbindung zwischen den beiden Anschlägen gesehen, die Staatsanwaltschaft kann das allerdings bislang nicht bestätigen. Auch, ob es sich bei dem Brandanschlag um eine rechtsextrem begründete Straftat handelt, ist nicht abschließend geklärt. Denn aus einem Bauwagen am Tatort waren damals weitere Gegenstände entwendet worden.

Von Lisa Malecha