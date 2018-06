Barsinghausen

Mit einem bunten und vielseitigen Programm durch unterschiedlichste Stilrichtungen, Besetzungen und Zeiten wollen die Musik-AGs des Hannah-Arendt-Gymnasiums ihre Zuhörer überzeugen, wenn sie an zwei Abenden wieder zu ihren Sommerkonzerten einladen. Der erste Auftritt ist am Dienstag, 12. Juni, um 19.30 Uhr. Am Mittwoch, 13. Juni, beginnt das zweite Konzert ebenfalls um 19.30 Uhr in der Aula des Schulzentrums am Spalterhals.

Die Musik-AGs präsentieren die Ergebnisse ihrer Probenarbeit aus der Probenwochen in Mardorf und dem letzten Schulhalbjahr. Es treten auf: Hannahs Singers (Leitung: Katharina Kuckel), Hannahs Band (Leitung: Ulrich Timmlau), die Tonangeber (Leitung: Frank Margull/Markus Volker), Akrobatik-AG (Leitung Dinah Saager), Chor (Leitung: Siegfried Kampkötter) und Orchester (Leitung: Alban Peters).

Die Zeitungs-AG wird an beiden Abenden die aktuelle Ausgabe der Schülerzeitung „Hannahlyse“ zum Verkauf anbieten und über die Fortschritte ihrer Arbeit informieren. Zudem wird die Haiti-AG, mit Unterstützung von Eltern, Sponsoren und Helfern, im Foyer einen Einblick in ihre Arbeit geben und den Besucher der Konzerte ein reichhaltiges Buffet anbieten. Der Eintritt ist frei.

Von Lisa Malecha