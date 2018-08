Barsinghausen

Mit einem Rucksack voller Lebensmittel wollte ein Mann am Mittwoch gegen 18.30 Uhr einen Supermarkt verlassen, ohne für den Großteil der Waren zu zahlen. Als er erwischt wurde, griff der Dieb einen Mitarbeiter an und verletzte ihn.

Ein 46-jähriger Angestellter des Supermarktes bemerkte den Mann, der in dem Markt an der Bunsenstraße mehrere Lebensmittel in seinen Rucksack steckte und zur Kasse ging. Dort zahlte er jedoch nur einen kleineren Gegenstand, den er in der Hand hielt. Nachdem er auf die Lebensmittel im Rucksack angesprochen wurde ging er zurück in die Lebensmittelabteilung wo er die Sachen wieder auspackte.

Als der Unbekannte aufgefordert wurde, mit dem Angestellten in ein Büro zu gehen, holte der Dieb ein Reizgas raus und griff den Mitarbeiter damit an. Dabei traf er auch einen unbeteiligten Kunden, der zufällig neben ihm stand. Der Kunde erlitt keine Verletzungen, der Angestellte jedoch wurde so von dem Spray getroffen, dass er an den Augen und Atemwegen verletzt wurde und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Feuerwehr Barsinghausen wurde zum Lüften der Geschäftsräume angefordert. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß über die Bunsenstraße, Hannoversche Straße in Richtung Nordstraße und konnte noch durch einen weiteren Angestellten verfolgt werden. Im Bereich des Abenteuerspielplatzes „Klein Basche“ verlor der Verfolger den Unbekannten jedoch aus den Augen.

Der Mann ist etwa 35 bis 40 Jahre alt, von leicht kräftiger Statur und trug einen braunen Vollbart. Er ist mutmaßlich Deutscher. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose, einem weißen T-Shirt und einer braunen Schiebermütze. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Barsinghausen unter Telefon (05105) 5230 zu melden.

Von Lisa Malecha