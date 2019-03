Barsinghausen

Aus der Tiefgarage in der Seniorenresidenz Kaiserhof an der Bahnhofstraße 2a in Barsinghausen haben unbekannte Diebe ein Ladekabel für einen Elektro-Rollstuhl entwendet. Der Diebstahl muss am Freitag zwischen 11.30 und 17.15 Uhr passiert sein. Die Seniorenresidenz befindet sich am Rand der Barsinghäuser Fußgängerzone. In die Tiefgarage kommt jeder hinein – sie ist frei zugänglich.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich im Polizeikommissariat in Barsinghausen unter Telefon (05105) 5230.

Von Jennifer Krebs