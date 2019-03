Barsinghausen

Ob Vasen bemalen oder Wunder-Stifte ausprobieren: Vor Ostern bietet die Kunstschule Noa Noa mehrere Eltern-Kind-Kurse an.

Mit Antonia Jacobsen werden Woody Wunder-Stifte ausprobieren. Ohne viel Aufwand entstehen leuchtende Bilder. Gemalt werden darf alles, was gefällt – seien es Tiere, Figuren oder Landschaften.

Für die, die schon voll in der Ostervorbereitung stecken, gibt es einen Kurs mit Karin Hahne. Es können Vasen in Osterei-Form bemalt werden. Beide Kurse beginnen am Sonnabend, 23. März. Weitere Kurse sowie Anmeldungsformulare gibt es online oder unter (05105) 3322.

Von lis