Barsinghausen

„Haben Sie etwa den Beruf gewechselt?“, fragt eine Kundin erstaunt, als sie am Freitagnachmittag ins Bücherhaus am Thie kommt und die Lehrerin sie berät. Denn am Freitag und Samstag übernehmen hier Kundinnen den Laden – und sorgen für Verwirrung bei den anderen Stammkunden.

Alle Mitarbeiter sind an diesen beiden Tagen bei einer Fortbildung – damit der Laden dennoch geöffnet bleiben kann, haben die drei Stammkundinnen Andrea Kunkel, Kerstin Pfeifer Silja Hoppe-Brinkmann gemeinsam mit der ehemaligen Auszubildenden Joana Held und der Aushilfe Henrike Dörner die Geschäfte. „Ich komme direkt von meinem ’richtigen’ Job her“, sagt Kunkel, als sie gegen 16.30 Uhr das Bücherhaus betritt. Warum sie sich diesen Stress macht, anstatt das Wochenende zu genießen? „Ich finde das spannend, hab Lust darauf“, sagt Krunkel, die im „echten“ Leben Schulleiterin an einer Grundschule in Langenhagen ist. Respekt habe sie dennoch vor der neuen Aufgabe. So geht es auch Hoppe-Brinkmann und Pfeifer. „Ich bin eigentlich Finanzbeamtin, mache also was ganz anderes“, sagt Pfeifer. Dennoch: Die Freude überwiegt, Sorgen, dass etwas schief gehen könnte, mache sie sich nicht. Eine Angst bleibt dennoch: „Dass ein Kunde ein Buch haben möchte, ich weiß, dass wir es haben, dann aber durch den Laden irre und es nicht finde“, sagt sie.

Aber dafür haben die drei Kundinnen ja noch Unterstützung von Held, die als Mini-Jobberin neben dem Studium vor allem an den Wochenenden im Bücherhaus arbeitet, und Dörner – Tochter von Inhaberin Karin Dörner –, die ebenfalls in ihrer Freizeit seit Jahren im Bücherhaus aushilft. Und sie hoffen natürlich auch alle auf die Geduld und das Verständnis der Kunden. Und diese bringen beides auf. „Ich finde die Idee super, ich bin aber auch so ein geduldiger Mensch“, sagt eine Kundin, die bei Hoppe-Brinkmann ein Buch bestellt hat.

Karin Dörner hatte von der Idee in einer Branchenzeitschrift erfahren. „Ein Kollege hatte das so gemacht, und ich fand die Idee witzig“, sagt sie. Als nun klar war, dass sie und ihr Team eine gemeinsame Fortbildung machen wollen, ist sie auf die langjährigen Kunden zugegangen. „Es muss ja wer sein, der hier häufiger ist, sich ein wenig auskennt“, sagt sie und ist zuversichtlich, dass alles glatt läuft. Und das Team aus Helfern stimmt ihr zu: „Natürlich ist es eine Herausforderung, aber wir sind auch stolz, dass uns der Laden anvertraut wird“, sagt Joana Held. Sie und die weiteren Helfer seien voll motiviert und auch die ersten Kunden sind mit dem Service zufrieden. „Wenn das gut läuft, könnte ich mir vorstellen, das häufiger zu machen, wenn wir zu Fortbildungen gehen“, sagt Dörner zuversichtlich.

Von Lisa Malecha