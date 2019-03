Groß Munzel

In Groß Munzel haben Hausbewohner an der Straße Spielburg am Freitagabend einen Einbruch verhindert. Die Täter versuchten nach Angaben der Polizei gegen 22 Uhr, in das Wohnhaus zu gelangen. Dazu machten sie sich an der Tür und an Fenstern zu schaffen. Die Bewohner sahen das und machten sich lautstark bemerkbar, um die Täter zu vertreiben. Die flüchteten mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Die Ermittler suchen Zeugen. Die melden sich bei der Polizei in Barsinghausen unter (05105) 5230 oder in Ronnenberg unter (05109) 5170. Hinweise werden auch per E-Mail an ee-eigentum@pi-garbsen.polizei.niedersachsen.de entgegengenommen.

Von Gerko Naumann