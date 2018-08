Barsinghausen

Für Fußgänger, Autofahrer und Anwohner ist es ein Ärgernis, für Gewerbetreibende nach eigenen Aussagen existenzbedrohend: Die Fertigstellung des südlichen Teils der Bahnhofstraße verzögert sich weiter, und die Geschäftsleute haben mit massiven Einbußen zu kämpfen. Sie kritisieren Stadtverwaltung und Baufirma für mangelnde und sich angeblich widersprechende Informationen. Zudem zeige die örtliche Politik kein Interesse an ihrer Situation.

Bereits im Januar war mit der umfassenden Umgestaltung des südlichen Teils der Bahnhofstraße zwischen Volkers Hof und Osterstraße begonnen worden. Mitte Mai wurde die Kaiserhof-Kreuzung für den Straßenverkehr gesperrt. Einige Anliegerbetriebe haben seit Jahresbeginn damit zu kämpfen, dass Kunden wie Zulieferer nur mit großen Problemen einen Weg zu ihnen finden. Seit mehreren Wochen ist der Zugang zur Druckerei Weinaug nur über eine schmale Holzbrücke möglich. Es gibt keine Chance für Anlieferer, die schweren Paletten mit Papier wie gewohnt mithilfe eines Hubwagens in die Druckerei zu transportieren. „Wir müssen seit Wochen die Paletten zu viert über den Schotter ziehen. Unsere Papiercontainer stehen zur Abholung bei den Nachbarn und blockieren dort die Einfahrt“, klagt Geschäftsführer Helmut Feuerhake. Noch problematischer sei allerdings, dass zahlreiche Kunden ausblieben. Gerade ältere Menschen trauten sich den langen Weg zur Druckerei nicht zu. „Die müssen hinter der Stadtsparkasse parken und sich dann teilweise quer über die Baustelle den Weg über Schotter und Bauschutt bahnen, um zu uns zu kommen“, sagt der Druckerei-Chef. „Viele sparen sich das, und wir spüren deutliche Umsatzeinbußen.“

Feuerhake erhebt insbesondere gegen die beauftragte Baufirma Saatmann aus Burgdorf Vorwürfe. Trotz mehrfacher Bitte, für einen besseren Zugang zur Druckerei Stahlplatten über den ausgehobenen Fußweg zu legen, sei nichts geschehen. „Absprachen sind nicht möglich, und als Standardspruch bekomme ich zu hören, die Bauarbeiten seien in zwei Wochen abgeschlossen“, so Feuerhake.

Milisav Markovic von Marko's Weinhaus klagt über Umsatzeinbußen. Quelle: Mirko Haendel

Milisav „Marko“ Markovic vom benachbarten Weinhaus hat hingegen mehr Verständnis für die Bauarbeiter. „Die Jungs sind super nett. Die Gründe für die Verzögerungen liegen nicht bei ihnen“, glaubt der Weinhändler. Vielmehr seien es die Versorgungsunternehmen, die ihre Datenleitungen nicht verlegten und somit die stockende Fertigstellung der Fußwege und Zugänge zu verantworten hätten. Er habe Umsatzeinbußen von gut 50 Prozent, weil die Laufkundschaft nahezu komplett ausfalle, sagt Markovic. „Zudem fehlen mir schon einige Weinsorten im Angebot, weil eine Belieferung meines Geschäfts nicht möglich ist.“ Derzeit könne er lediglich seine Kosten begleichen. „Wenn es so weitergeht, ist das durchaus existenzbedrohend.“

Im Kreuzungsbereich von Bahnhofstraße, Osterstraße und Deisterstraße liegen noch offene Versorgungsleitungen auf der Baustelle. Quelle: Mirko Haendel

Marcus Griebsch, Inhaber der Apotheke hoch 2, teilt diese Befürchtungen. Der Zugang zu seiner Apotheke ist zwar aufgrund der Bauarbeiten nicht direkt eingeschränkt, erhebliche Umsatzeinbußen verzeichne er trotzdem. „Unsere Klientel ist häufig nicht gut zu Fuß. Da schreckt die Situation mit der Baustelle viele Kunden natürlich ab“, sagt Griebsch. Wie Markovic wirft er der Stadtverwaltung vor, dass es keinerlei Informationen zur Entwicklung der Bauarbeiten gebe und auch die Politik kein Interesse zeige. „Hätten wir Wahlkampf, wären die Parteien wahrscheinlich aufgetaucht“, glaubt der Apotheker.

Vor fast zwei Wochen hatte Tiefbau-Fachdienstleiter Michael Dettmann die Hoffnung geäußert, dass das Bauprojekt bis zum letzten August-Wochenende – wenn in Barsinghausen Stadtfest gefeiert wird – beendet werden könnte. Da auf der Fahrbahn vor den Bushaltestellen am Kaiserhof jedoch eine Betondecke gegossen werden muss, die eine mehrwöchige Trockenzeit benötigt, um ihre Endfestigkeit zu erreichen, könnte es auch mit diesem Termin knapp werden – die Betonarbeiten stehen noch aus. Griebsch sieht in einer Baustelle zum Barsinghäuser Stadtfest ein nicht zu verachtendes Sicherheitsproblem: „Für das Sicherheitspersonal, das an einem solchen Wochenende ohnehin genug zu tun hat, ist das eine Katastrophe.“ Er fürchtet Verletzungen und Vandalismus durch Betrunkene.

Die mit den Arbeiten beauftragte Baufirma teilte auf Anfrage mit, sich in der kommenden Woche zu der Kritik und der Entwicklung der Arbeiten äußern zu wollen.

Von Mirko Haendel