Barsinghausen/Gehrden/Ronnenberg/Wennigsen

Auch an diesem Wochenende ist wieder viel los in Barsinghausen, Gehrden, Ronnenberg und Wennigsen. Wir haben ein paar Tipps für Sie zusammengestellt.

Souls in Motion kommen in den ASB-Bahnhof. Quelle: Sven Härting

SIM rocken im ASB-Bahnhof

Livemusik von Ska über Rock bis Blues: Souls in Motion (SIM) spielen am Sonnabend, 23. März, um 20.15 Uhr im ASB-Bahnhof Barsinghausen. Bei S.I.M. reicht die Setliste von Klassikrock-Stücken, Ska, Latin und Balladen bis hin zum ausdrucksvollen Blues. Die Band führt ihr Publikum quer durch die Rockgeschichte von den Sechzigern bis heute. Kopf der Gruppe ist der Gitarrist, Sänger und Keyboarder Heribert Giegerich, der bereits seit fast 50 Jahren auf der Bühne steht und unter anderem in verschiedenen Formationen in Hannover und Frankfurt aktiv war. Zur Band gehören auch John Christopher "JC" Walter (Bass), Gesa Giegerich und Miriam Budina – beide Gesang – Dennis Weigelt (Leadgitarre), Anni Chojnacki ( Piano) sowie Sven Härting (Schlagzeug).

Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf im ASB-Bahnhof für 10 Euro oder für 15 Euro an der Abendkasse. Alle Infos zu den Konzerten gibt es auf der Homepage des ASB-Bahnhofs.

Hochwertige Blasmusik in der Gehrdener Festhalle

Das Blasorchester Die Original Calenberger wird am Sonnabend, 23. März, in der Festhalle Am Castrum sein traditionelles Frühjahrskonzert geben. Das Konzert unter der Leitung von Jens Schleicher beginnt um 16 Uhr. Seit 46 Jahren widmet sich das in Gehrden beheimatete Orchester der Pflege hochwertiger, ausgefeilter Blasmusik.

Die Original Calenberger geben in der Festhalle ihr traditionelles Frühjahrskonzert. Quelle: Privat

Im September vergangenen Jahres wurden die Calenberger mit einem zweiten Platz beim Südtiroler Festival für böhmische und mährische Blasmusik ausgezeichnet. Die Erfahrungen aus dieser Reise werden in das diesjährige Konzertprogramm einfließen. Vor dem Konzert werden ab 15 Uhr im Foyer der Festhalle Kaffee und Kuchen angeboten. Der Eintrittspreis beträgt 12 Euro.

Ein Basar von Frauen für Frauen

Es ist eine Premiere: Erstmals veranstaltet der DRK-Ortsverein Lemmie am Sonnabend, 23. März, einen Von-Frau-zu-Frau-Secondhandbasar. Ort ist von 14 bis 17 Uhr auf dem Hof Möller, Deisterstraße 11. Angeboten werden sehr gut erhaltene Kleidung in allen Größen, Markenschuhe, Handtaschen und alles, was Frau für jedes Alter so braucht – und das zu günstigen Preisen. Dazu wird ein reichhaltiges Kaffee- und Kuchenbüfett aufgebaut.

Party in der Grundschule

Der Förderverein der Bredenbecker Grundschule organisiert für Sonnabend, 23. März, wieder eine große Party. Vorbeikommen dürfen alle Mädchen und Jungen ab 18 Jahren, die Lust und Laune haben zu tanzen und zu feiern. Los geht es um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro inklusive einem Freigetränk, Karten gibt es nur an der Abendkasse. Happy Hour ist von 20 bis 21 Uhr. Ansonsten gibt es Bier, Sekt, Shots und natürlich alkoholfreie Getränke und Knabbereien. DJ René Vortmann kümmert sich um die Musik. Die Einnahmen der Party gehen an den Förderverein der Bredenbecker Grundschule und kommen damit den Kindern zugute.

Streichorchester spielen im Bürgersaal der Stadt Gehrden

Unter dem Motto „Streicherei“ präsentieren sich drei Streichorchester der Calenberger Musikschule am Sonntag, 24. März, um 11.30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses in Gehrden. Es wirken die „Calenberger Landstreicher“ und das Streichorchester „ alla corda“ und das „ensemble stringendo“ mit. Die Orchestermitglieder im Alter von 6 bis 18 Jahren bieten den Zuhörern ein abwechslungsreiches Programm. Der Eintritt zu der etwa einstündigen Veranstaltung ist frei. Die Musikschule würde sich über Spenden zur Deckung der Kosten freuen.

Von Lisa Malecha