Barsinghausen

Blauer Himmel, Sonnenschein und Temperaturen bis zu 20 Grad Celsius – bestes Frühlingswetter hat am Sonntag ein großes Publikum in die Barsinghäuser Innenstadt gelockt. Beim ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres in Kombination mit dem vorösterlichen Marktgeschehen flanierten die Besucher zum Schauen und Kaufen entspannt durch die Fußgängerzone.

Nach den dunklen Wintermonaten sehnten sich offenbar viele Menschen nach dem ersten Freiluft-Event in der City. „Die Leute wollen wieder raus aus ihren Häusern. Da passt es natürlich ganz hervorragend, wenn rechtzeitig zum Frühlingsmarkt auch das Wetter auf Frühling eingestellt ist“, sagte Elisabeth Remig-Rosahl, die am Europaplatz einen Verkaufstand mit Floristik und Deko-Artikeln aufgebaut hatte – passend zur Jahreszeit mit Osterglocken, -hasen und -eiern.

Zum Marktgeschehen trugen viele weitere Stände mit kunsthandwerklichen Artikeln bei. Dabei reichte die Palette von Schmuck und Textilien bis zu Kosmetik und Seifen. Darüber hinaus gab es an großes Angebot an Speisen und Getränken. Besonders beliebt beim Publikum waren erneut das Büfett mit selbstgemachten Kuchen und Torten am Stand des Montessori-Kindergartens sowie der DRK-Kaffeegarten am Thie.

Zum Programm des Frühlingsmarktes unter der Regie des Stadtmarketingvereins Unser Barsinghausen gehörten außerdem Live-Musik sowie ein Auftritt des Kinder- und Jugendcircus Barsinghausen (Kijuciba) mit Elementen aus dem jüngsten Gala-Programm. Auf den Bühnen am Thie und am Europaplatz spielten James Naylor mit bluesorientierter Gitarrenmusik sowie das Duo Tunewood mit irischer und schottischer Volksmusik. Tunewood – das sind Milena Hoge an der Harfe sowie Stefanie Gärtner an der Querflöte.

Auch für die jüngsten Besucher gab es beim Frühlingsmarkt viel Abwechslung, zum Beispiel beim Dosenwerfen am Montessori-Stand oder mit dem Kinderkarussell am Europaplatz. Für einen kleinen Hingucker sorgte der Waldkindergarten: Jungen, Mädchen und Erwachsene zogen mit einem geschmückten Bollerwagen durch die Innenstadt, um über den Verein und die Einrichtung zu informieren.

Von Frank Hermann