Barsinghausen

Fehlen in Barsinghausen öffentliche Toiletten? Gleich mehrere Barsinghäuser bemängeln, dass es keine gibt. „Es gibt zwar im Bahnhof ein WC, auch kann man gegen Entgelt zur Not in eine Bäckerei oder Eisdiele gehen, aber was macht man, wenn die Örtlichkeiten geschlossen sind, zum Beispiel am Sonntag oder abends?“, fragt eine Leserin und ergänzt: „Es ließe sich doch sicher ein Platz am Rande der Fußgängerzone finden, auch darf gern ein Entgelt von beispielsweise 50 Cent erhoben werden. Als Einwohnerin von Barsinghausen, aber auch auswärtige Besucher wären für ein öffentliches WC dankbar.“

WC wurde wegen Vandalismus geschlossen

Noch vor einigen Jahren hatte Barsinghausen gleich zwei öffentliche Toilettenanlagen in der Innenstadt. Zum einen am Bahnhof und zum anderen im unteren Bereich des Parkdecks am heutigen C&A Kaufhaus. „Beide Einrichtungen wurden nur wenig genutzt. Letztere ist bereits vor geraumer Zeit geschlossen worden, da es immer wieder zu Vandalismusschäden gekommen ist. Die Toilettenanlage am Bahnhof wurde im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes geschlossen, da diese einen sehr hohen Wartungsaufwand hatte“, sagt Andreas Schröter, Pressesprecher der Stadt Barsinghausen.

Die öffentliche Toilette an der Rehrbrinkstraße wurde 2002 zunächst geschlossen und 2004 dann kurzzeitig wieder an Markttagen und bei Großveranstaltungen geöffnet wurde. 2007 dann hatte die Stadt Barsinghausen dann bis auf Weiteres ihre öffentliche Toilette geschlossen. Das Ausmaß der Verschmutzung sei so ekelerregend, sodass vorerst keine andere Möglichkeit bestehe, sagte der damalige Leiter der Gebäudewirtschaft Michael Huschenhöfer. Sogar die Reinigungsfirma hatte sich geweigert, das WC zu säubern.

Rat lehnt „Nette Toilette “ ab

Seitdem habe es auch Bestrebungen seitens der Verwaltung gegeben, die Situation in der Innenstadt zu verbessern, sagt Schröter. Sie hatte dem Rat die Beteiligung an dem Projekt und Einkauf der Marke „Nette Toilette“ vorgeschlagen. Doch dieser Vorschlag wurde in der Ratssitzung am 1. März 2012 abgelehnt. Damals steckt Barsinghausen mitten in der Haushaltskonsolidierung. Seither gab es keine weiteren Bestrebungen, wieder eine öffentliche Toilette in der Innenstadt zu etablieren.

Hinter dem Konzept steht die Idee, dass Passanten gratis die Toiletten in Gastronomiebetrieben und anderen Geschäften nutzen können, die bei der Aktion mitmachen. Für ihr Entgegenkommen erhalten sie eine Pauschale für die Reinigung. Im Gegenzug muss die Stadt kein öffentliches WC in der City bauen. Das wurde allerdings abgelehnt.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Thema der öffentlichen Toiletten hochkocht. Nach Jahrzehntelanger Diskussion wurde im Oktober 1999 die erste öffentliche Bedürfnisanstalt, die es nach Jahrzehnten wieder in Barsinghausen gab, in Betrieb genommen. Das Klo aus Edelstahl, das auf dem Deisterplatz am Bahnhof stand, konnte für fünfzig Pfennig benutzt werden.

Alles Wichtige aus Barsinghausen direkt per WhatsApp aufs Handy: Melden Sie sich jetzt kostenlos an Sie wollen immer über das Wichtigste in Barsinghausen informiert werden? Oder haben Sie eine Frage? Dann fragen Sie Lisa! HAZ-Redakteurin Lisa Malecha kümmert sich und versorgt Sie so schnell es geht mit einer Antwort – direkt per WhatsApp auf ihr Handy. Öffnen Sie dazu ganz einfach diesen Link auf Ihrem Smartphone: „Frag Lisa!“ Hier tippen und beim kostenlosen WhatsApp-Newsletter mitmachen. Wer ist Lisa? „Frag Lisa!“ ist der neue Service der HAZ für alle Menschen in Barsinghausen. Lisa Malecha ist HAZ-Reporterin in Barsinghausen, arbeitet täglich vor Ort und kennt sich in allen aktuellen Themen aus – und steht ab sofort in noch besserem Austausch mit allen Bewohnern der Stadt. Oder schicken Sie Lisa doch einfach eine Mail an lisa.malecha@haz.de

Von Lisa Malecha