Barsinghausen

Die Polizei aus Barsinghausen sucht Zeugen nach einem Unfall am Langenäcker. In Höhe Hausnummer 38 ist dort zwischen Dienstagnachmittag, 5. März, etwa 17 Uhr, und Freitagnachmittag, 8. März, etwa 16 Uhr, ein weißer Renault Scenic vorne am linken Kotflügel beschädigt worden. Der Schaden ist offensichtlich beim Ein- oder Ausparken durch einen anderen Wagens passiert. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter, ohne Angaben zu seiner Person oder seinem Fahrzeug am beschädigten Wagen zu hinterlassen.

Hinweise nimmt das Barsinghäuser Polizeikommissariat unter Telefon (05105) 5230 entgegen.

Von Jennifer Krebs