Barsinghausen

„Wir müssen reden“, dieser Impuls des Bundespräsidenten in der Weihnachtsansprache des vergangenen Jahres hat die Kirchengemeinden in Barsinghausen zu einem neuen Erwachsenenbildungsprojekt angeregt. Im Format einzelner über das Jahr verteilter Veranstaltungen laden sie zu Gesprächen mit Gesprächspartnern zu aktuellen Themen in Gesellschaft und Kirche ein. Im Fokus soll jeweils die Suche nach Orientierung für das persönliche und gesellschaftliche Leben stehen.

„Wie Glaube und Leben in unserer zeitgenössischen Situation gehen, hat offensichtlich an Plausibilität und erst recht an Selbstverständlichkeit eingebüßt. Reden müssen wir deshalb über unseren Lebensstil und nicht weniger über unseren Glaubensstil“, heißt es in der Ankündigung der Gemeinden.

Bilder zum Abendmahl sind Thema

Eine erste Veranstaltung in diesem Jahr lässt sich diese Fragen von einem Gemälde des Barsinghäuser Künstlers Günter Ludwig stellen. „Vielleicht ist der einen oder dem anderen im Flur des Restaurants Stiller’s am Aufgang zum oberen Saal das „Abendmahl“ Günter Ludwigs bereits aufgefallen“, schreiben die Gemeinden. Der Herausforderung dieses Gemäldes will sich diese Veranstaltung stellen, und das noch einmal auf dem Hintergrund des berühmten „Abendmahls“ von Leonardo Da Vinci, dessen Tod sich in diesem Jahr zum 500. Mal jährt. Günter Ludwig wird vom Entstehungsprozess seines Bildes erzählen und sich den Fragen zum Bild stellen. Kord Buße wird in das unsere Kultur und unsere Sehgewohnheiten in Sachen „Abendmahl“ prägende Werk Da Vincis einführen.

In Kooperation mit dem Kunstverein laden die Kirchengemeinden daher für Sonntag, 14. April, unter dem Titel „ Günter Ludwigs ‚Abendmahl‘ – eine Provokation?“ ein. Los geht es um 17 Uhr in den Gemeindesaal der Christuskirchengemeinde Egestorf. Ab 16:30 Uhr ist Gelegenheit, sich das Bild in Ruhe anzusehen.

Von Lisa Malecha