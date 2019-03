Egestorf

In einer Gemeinschaftsaktion überraschen der Haus- und Grundeigentümerverein sowie die Stadtwerke Barsinghausen am Sonntag, 31. März, die Einwohner des Egestorfer Neubaugebietes zwischen Kreuz- und Wellenkamp sowie der Siedlung Höhenluft mit einer Brötchen-Aktion: Pünktlich zur Frühstückszeit hängen Leinenbeutel mit ofenfrischen Brötchen und mit Informationsmaterial der beiden Kooperationspartner an den Haustüren.

Damit wiederholen Verein und Stadtwerke eine erste Werbeaktion vor wenigen Wochen im Barsinghäuser Neubaugebiet Am Bullerbach. „Wir wollen den Leuten am Sonntagmorgen eine Freude mit den Brötchen bereiten. Außerdem geht es darum, neue Mitglieder und Kunden zu werben“, erläutert Vorstandsmitglied Walter Krull vom Verein der Haus- und Grundeigentümer. Weitere Brötchen-Aktionen seien für den Herbst vorgesehen.

Von Frank Hermann