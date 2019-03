Barsinghausen

Auf der Suche nach alternativen Standorten für neue Windkraftanlagen im Barsinghäuser Stadtgebiet sollen die Bürger ein gewichtiges Wort mitreden. In einem offenen und transparenten Verfahren wollen Rat und Verwaltung erreichen, dass neue Windräder eine möglichst hohe Akzeptanz erfahren. Erste Vorschläge für mögliche Standorte will die Stadt auf einer Informationsveranstaltung am Mittwoch, 13. März, ab 18 Uhr im Schulzentrum Spalterhals zur Diskussion stellen.

Derzeit klagt die Stadt Barsinghausen vor dem Oberverwaltungsgericht ( OVG) Lüneburg gegen das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) der Region Hannover – mit dem Ziel, das heftig umstrittene Windparkprojekt in der Feldmark zwischen Egestorf, Degersen und Redderse zu verhindern. Sollte die Klage erfolgreich sein, muss die Stadt einen Teilflächennutzungsplan für Windenergie vorlegen. Dieser Plan legt dann fest, an welcher Stelle im Stadtgebiet künftig Windräder errichtet werden dürfen – und an welcher Stelle nicht.

Einige potenzielle Standorte hat die Stadt bereits im Blick: Dazu gehören eine Erweiterung des jetzigen Windparks bei Holtensen und Ostermunzel in Richtung Seelze, eine Fläche westlich von Landringhausen entlang der Autobahn sowie ein Areal im Kreuzungsbereich der B 65 und der L 392 zwischen Wichtringhausen und Nordgoltern. Über diese Vorschläge und weitere mögliche Varianten will die Stadt mit den Bürgern ins Gespräch kommen.

Bei der Versammlung am 13. März will die Stadt abklären, wie die Vorschläge und Wünsche der Bürger aussehen. „Uns geht es darum, gemeinsam mit den Einwohnern die Kriterien für eine Windkraftsteuerung in unserer Stadt festzulegen. Dabei kann es zum Beispiel um den Mindestabstand zur Wohnbebauung gehen, oder um den Wasserschutz sowie um das Landschaftsbild“, erläutert Bürgermeister Marc Lahmann.

Bereits während des Info-Abends wollen Experten aus dem Fachdienst Planen und Bauen aufzeigen, wie sich die Vorschläge auf die jeweilige Standort-Variante auswirken. „Jeder kann sofort sehen, welche Veränderungen sich ergeben, wenn an den Stellschrauben gedreht wird“, betont der Bürgermeister. Vor diesem Hintergrund sei es denkbar, dass Varianten völlig ausgeschlossen werden oder ganz neue Möglichkeiten in den Fokus rücken.

„Windkraftsteuerung ist nicht einfach. Aber wir wollen und müssen geeignete Flächen anbieten, um einen Wildwuchs zu vermeiden“, erklärt der Bürgermeister.

Interessenten können die Unterlagen zum Teilflächennutzungsplan Windenergie ab Donnerstag, 7. März, im Rathaus I (Zimmer 202 bis 205) sowie online auf der Internetseite www.barsinghausen.de/bau-wirtschaft/bauen-wohnen/laufende-verfahren/f-plan-aenderungen/ einsehen. Schriftliche Stellungnahmen nimmt die Stadtverwaltung bis zum 18. April entgegen. Damit erhalten die Bürger laut Lahmann länger als üblich die Gelegenheit, sich zu informieren und an der Planung zu beteiligen.

Eine Entscheidung des OVG Lüneburg über die Klage der Stadt Barsinghausen sowie weiterer Kommunen und Institutionen gegen das RROP sei derzeit noch nicht absehbar. Für kommenden Dienstag, 5. März, hat das Gericht laut Lahmann eine mündliche Verhandlung mit einigen Klageführern anberaumt. Daran sei die Stadt Barsinghausen jedoch nicht beteiligt.

Von Frank Hermann