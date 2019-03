Barsinghausen

Bisher diente er nur zum Ausweichen in Störungsfällen, jetzt soll auch der zweite Bahnsteig an der S-Bahnstation Barsinghausen barrierefrei ausgebaut werden. Das rund 1,7 Millionen Euro teure Bauprojekt soll bis Anfang 2021 abgeschlossen sein. Mehr Züge fahren dann allerdings nicht. „In Barsinghausen fahren schon die Verstärkerlinien“, sagte Carmen Pförtner, Pressesprecherin der Region Hannover. Allerdings werde immer wieder überprüft, ob der Bedarf gedeckt ist.

Die Arbeiten an dem Bahnsteig sollen im ersten Quartal des kommenden Jahres beginnen. Bahnsteig 1 des Bahnhofes in Barsinghausen wurde bereits in der Vergangenheit barrierefrei umgebaut. Da die Verstärkerlinie S 21, die seit 2013 zwischen Hannover und Barsinghausen verkehrt, an diesem Bahnhof wendet, hält sie auch im Regelbetrieb an Bahnsteig 2. Deshalb hat die Region für den weiteren Ausbau des S-Bahnhofs die Aufnahme in das Förderprogramm „ Niedersachsen ist am Zug! 3“ beantragt – mit Erfolg.

Gleis ist mit Rollstuhl nur schwer erreichbar

Denn aus Sicht von Nahverkehrsexperten und Fahrgästen gleichermaßen ist die Situation am Gleis 2 unbefriedigend. Das Gleis 2 ist vom Bahnhofsgebäude aus nur über den Bahnhofstunnel sowie steile Treppen erreichbar. Wer auf einen Rollstuhl angewiesen ist oder einen Kinderwagen dabei hat, muss einen Umweg über den Parkplatz des Kaufland-Supermarktes auf der Nordseite der Gleise in Kauf nehmen. Von dort aus führt ein nur provisorisch asphaltierter Zugang auf die Ebene des Bahnsteiges 2.

Nun soll die bestehende Rampe renoviert und eine zweite neu gebaut werden. So wird der barrierefreie Zugang sowohl von der Personenunterführung als auch von der anliegenden P+R-Anlage aus möglich. Eine weitere behindertengerechte Zuwegung schließt außerdem das östlich gelegene Wohngebiet an. Insgesamt soll der Bahnsteig 210 Meter lang und 76 Zentimeter hoch werden. Mit dem Umbau wird der Bahnsteig auch für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen leichter zugänglich sein, ebenso für Personen, die mit Kinderwagen den ÖPNV nutzen wollen. Der neue Bahnsteig soll auch einen Leitstreifen für blinde und sehbehinderte Menschen bekommen. Auch die Wege rund um den Bahnsteig werden im Zuge der Bauarbeiten angepasst oder erneuert.

Region beteiligt sich an den Kosten

Insgesamt wird der Umbau laut aktuellem Kostenstand rund 1,7 Millionen Euro kosten. Mit 12,5 Prozent Kostenübernahme beläuft sich der prognostizierte Anteil der Region Hannover auf 212.500 Euro – bei einer eventuellen Kostensteigerung sind maximal 250.000 Euro durch den politischen Beschluss der Region abgedeckt.

Von Lisa Malecha