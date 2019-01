Barsinghausen

Unfall an der Rehrbrinkstraße: In der Nacht zu Sonntag war eine 39-Jährige aus Gehrden mit ihrem Opel auf der Rehrbrinkstraße unterwegs. Die Frau wollte gegen 3.18 Uhr dann einen Beifahrer aus dem Auto lassen und hielt kurz vor der Potsdamer Straße am rechten Fahrbahnrand an. Nach dem der Beifahrer ausgestiegen war, fuhr sie an und bog nach links in die Berliner Straße ab. Dieses Fahrverhalten deutete der nachfolgende 60-jährige Volvo-Fahrer aus Barsinghausen falsch und überholte. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf rund 4500 Euro.

Von Lisa Malecha