Barsinghausen

Auf der B65 sind zwei Menschen bei einem Auffahrunfall am Sonnabend leicht verletzt worden. Ein 37-jähriger DB-Sprinter-Fahrer aus Barsinghausen hatte den Unfall aus Unachtsamkeit verursacht. Der Mann war auf der B65 aus Richtung Bad Nenndorf kommend unterwegs. An der Anschlussstelle Bad Nenndorf bog der Autofahrer nach rechts in die Auffahrt in Richtung Hannover ab. Hierbei übersah er den dort wartenden 25-jährigen Panamera-Fahrer aus Sarstedt und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Panamera-Fahrer und sein Beifahrer leicht verletzt. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 13000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Von Lisa Malecha