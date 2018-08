Barsinghausen

Ob Rock, Soul, Jazz oder Funk – die neue Konzertsaison im ASB-Bahnhof hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Elf Auftritte sind noch bis Jahresende im ASB-Bahnhof geplant. Musikliebhaber können sich Tickets sicher: Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Es dauert zwar noch ein bisschen aber die Freunde der Konzertsaison des Vereins zur Förderung von Kultur und Veranstaltungen (VFKV) im ASB-Bahnhof Barsinghausen freuen sich schon auf das, was nach der Sommerpause auf der Bühne mit Gleisanschluss passieren wird. Der Kartenvorverkauf im ASB-Bahnhof Barsinghausen ist bereits gestartet und Jens Meier der VFKV-Booking-Manager des Vereins verspricht wieder ein buntes und abwechslungsreiches Programm bis in den Dezember hinein. Los geht’s am Samstag, 29. September um 20.15 Uhr mit einem Doppelkonzert der Bands New Home und Martin, Dodoleo & Carlini. New Home mit Klaus Stroda, Robin Dornbusch und Hermann Fleischhauer hatten bereits im vergangenen Jahr mit ihrem Konzert überzeugt und sind daher für die Veranstalter wieder gern gesehene Gäste im Bahnhof.

Ein paar alte bekannte aber auch etliche neue Gesichter werden die Konzertlocation im Zentrum der Stadt wieder mit Leben erfüllen. Musiker wie unter anderem Boogielicious, Big Town Old Stars (B.T.O.S.), Park Avenue, die FFB-BigBand Barsinghausen und viele weitere erstklassige Bands werden dem altehrwürdigen Bahnhof ihre Aufwartung machen. Eines der Highlights wird der Auftritt der Band Guru Guru am 20. Oktober sein, die ihr 50-jähriges Bandbestehen mit einer großen Tour feiern und deswegen bereits zum zweiten Mal an den Deister kommen möchten.

Alle Infos zu den Konzerten gibt es auf der Homepage des ASB-Bahnhofs unter .

Von Lisa Malecha