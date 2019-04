Barsinghausen

Jeder kann sein Wissen testen: Nach einer kleinen Pause geht das beliebte Table Quiz im ASB-Bahnhof Barsinghausen am Mittwoch, 10. April, um 19 Uhr mit Quizmaster Claus-Jürgen Spies in die nächste Runde.

In kleinen Rateteams von maximal sechs Personen müssen dann wieder Fragen aus diversen Themengebieten beantwortet werden. Mal geht es um das Calenberger Land, dann wieder um aktuelles Zeitgeschehen oder um Musik. Immer im Vorderghrund: Spaß und Humor. „Nicht gewinnen ist wichtig, aber immer noch besser als Zweiter zu sein", sagt Spies vorab.

Dennoch, einige Regeln müssen eingehalten werden: So ist der Einsatz von technischen Hilfsmitteln wie Handys oder Tabletts untersagt und führt zum Spielausschluss. Dazu ist es aber bei den bisherigen Quizrunden noch nie gekommen, weil alle Teilnehmer bisher immer mit viel Freude und Begeisterung dabei waren, sagen die Veranstalter. Die Teilnehmer sollten mindestens 18 Jahre alt sein. Die Startgebühr für das Table Quiz liegt bei drei Euro und dem Gewinnerteam winken unter anderem Eintrittskarten für eines der Konzerte im ASB-Bahnhof der Herbstsaison 2019. Wer also Freude an einem Abend voller Fragen, Wissen und Humor hat, sollte sich schleunigst anmelden, denn bisher waren alle Quizabende immer gut besucht. Plätze können ab sofort unter (05105) 770066 reserviert werden.

Von Lisa Malecha