Auf der Autobahn 2 zwischen Bad Nenndorf und Wunstorf-Kolenfeld ist am Montagmittag ein VW Crafter offenbar auf freier Strecke in den Anhänger eines vor ihm fahrenden Lastwagens geprallt. Dabei fing der Motor des Lieferwagens Feuer, der Fahrer wurde in dem Wrack eingeklemmt sein. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der schwere Zusammenstoß gegen 13.15 Uhr in Fahrtrichtung Hannover.

„Drei Ersthelfer haben sofort mit Feuerlöschern den brennenden Motor gelöscht“, sagt Polizeisprecher Mirco Nowak. Anschließend befreite die Feuerwehr den VW-Fahrer aus dem Crafter, der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Nach ersten Informationen vom Unfallort soll der Mann schwere Verletzungen an Bauch und Beinen davongetragen haben. Der genaue Unfallhergang ist noch offen, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gleichzeitig bitten die Beamten unter Telefon (0511) 109 18 88 um Zeugenhinweise.

A 2 Richtung Hannover gesperrt

Die A 2 musste wegen des Einsatzes zunächst ab der Anschlussstelle Bad Nenndorf in Richtung Hannover zunächst komplett gesperrt werden. Inzwischen wird der Verkehr aber einspurig am Unfallort vorbeigeführt. Laut Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) Niedersachsen hat sich vor der Sperrung bereits ein mehrere Kilometer langer Stau gebildet. Auch die angrenzenden Bundesstraßen 65 und 442 sind überlastet. Es wird gebeten, eine Rettungsgasse zu bilden.

