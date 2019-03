Barsinghausen

Europa hat viele Facetten. Auch in Barsinghausen werden Projekte aus europäischen Mitteln gefördert. Einen Diskussionsbogen von Barsinghausen in die europäische Wirtschafts- und Sozialpolitik schlägt eine Veranstaltung, zu der der Ortsverband von Bündnis ‘90/ Die Grünen einladen. Beginn ist am Donnerstag, 28. März, um 19 Uhr in den ASB-Bahnhof. Titel der Veranstaltung: „Unser Europa vertiefen: Solidarisch, demokratisch, ökologisch“.

Sven-Christian Kindler ist Referent

Als Hauptreferent kommt der Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler. Er spricht über Aspekte einer solidarischen, demokratischen und ökologischen Wirtschafts- und Sozialunion. „Seit zehn Jahren steckt Europa in einer Finanzkrise und noch immer sind viele grundlegende Probleme nicht gelöst: Hohe Jugendarbeitslosigkeit, schwache Investitionen, wirtschaftliche und soziale Ungleichheit, hohe Verschuldung oder faule Kredite bei Banken“, sagt Kindler, der sich im Bundestag als haushaltspolitischer Sprecher intensiv mit diesen Themen beschäftigt. „Wie wir unser Europa vertiefen: solidarisch, demokratisch, ökologisch. Dafür haben wir einen Zukunftsplan entwickelt und den möchte ich gerne mit den Bürgerinnen und Bürgern im ASB-Bahnhof diskutieren“, sagt er.

Grüne und DGB laden ein

Die Veranstaltung wird in Kooperation mit dem DGB Barsinghausen organisiert. Als zweiter Referent ist deshalb Ruben Eick, Sekretär des DGB-Region Niedersachsen-Mitte zu Gast. Er blickt aus Sicht der Gewerkschaften auf die europäischen Probleme, die aus Nationalismus, Rechtspopulismus oder Neoliberalismus folgen und gibt Antworten, wie ein starkes, soziales Europa spürbare Erfolge für Bürgerinnen und Bürger erreichen kann.

