Im vergangenen Jahr starben 1.333 Menschen durch illegalen Drogenkonsum.

Viertes Mal in Folge

Zahl der Drogentoten steigt erneut

1333 Menschen sind im vergangenen Jahr am Konsum illegaler Drogen gestorben. Die Zahl der Drogentoten in Deutschland ist zum vierten Mal in Folge gestiegen.